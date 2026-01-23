U Splitu u neboderu Koteksa ventilacija pala na radnika. Poginuo je!

Danas nešto prije 14 sati dogodila se nesreća u neboderu Koteksa u Splitu, u Ulici kralja Zvonimira.

Kako doznajemo iz neslužbenih, ali pouzdanih informacija, odmah su po dojavi stigli djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Split te djelatnici Hitne medicinske pomoći.

Od vatrogasaca iz Splita doznajemo da se dogodila nesreća na radu, a iz neslužbenih, ali pouzdanih izvora doznajemo da je ventilacijska jedinica pala na jednog radnika, koji je, nažalost, poginuo.

Policija obavlja očevid na mjestu nesreće.