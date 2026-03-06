Oglasila se policija uoči derbija na Poljudu, utakmica je visokog rizika

U nedjelju, 8. ožujka 2026. godine s početkom u 15 sati, na gradskom stadionu „Poljud“ u Splitu, odigrat će se nogometna utakmica 25. kola SS HNL između HNK „Hajduk“ i GNK „Dinamo“. Javno okupljanje proglašeno je utakmicom visokog rizika te će se, uz koordinativnu ulogu Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije, poduzimati mjere i radnje sukladno Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika, Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14,70/19), Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN 117/03, 71/06, 43/09, 34/11, 114/22) i Zakonu o javnom okupljanju (NN 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12, 114/22).

S obzirom na veliki interes za ovo javno okupljanje i očekivani dolazak velikog broja navijača, pozivamo posjetitelje da se detaljno upoznaju s uputama i preporukama koje navodimo u nastavku priopćenja.

Obavijest za gostujuće navijače - prihvat navijača na odmorištu Kozjak

Policijski službenici obavljat će prihvat organiziranih i neorganiziranih skupina navijača na A1- odmorište Kozjak jug koji će, nakon obavljenog pregleda, biti prepraćeni izravno do stadiona Poljud.

Preporučamo svim gostujućim navijačima da na odmorište Kozjak dođu najkasnije u 12 sati, što je ujedno i posljednje vrijeme dolaska u kojemu se posjetiteljima može jamčiti pravovremeni ulazak na stadion.

Obavijest za domaće navijače - izlazi Prgomet i Vučevica, cesta D1 u posebnom režimu

Tijekom čitavog dana, a posebno u vremenu od 11 do 15 sati, očekujemo veće gužve i zastoje na autocesti A1 (posebno od odmorišta Kozjak do Dugopolja) i na cesti D1 (brza cesta smjer Klis- Solin). Na cesti D1 biti će uspostavljena posebna regulacija prometa uz moguće potpuno zatvaranje ceste. Upućujemo domaće navijače da na vrijeme krenu prema stadionu, a oni koji dolaze na utakmicu iz drugih gradova, da za izlaz s autoceste koriste naplatne postaje Prgomet i Vučevica i da za dolazak u Split koriste staru cestu Klis-Solin (ŽC 6253).

Tijekom čitavoga dana, posebno nekoliko sati prije održavanja javnog okupljanja, ali i tijekom razilaska posjetitelja nakon utakmice, očekujemo veće gužve i zastoje u prometu na području Splita, Solina i Kaštela, radi čega savjetujemo posjetiteljima da na vrijeme krenu prema stadionu te da ukoliko su u mogućnosti, koriste javni prijevoz.

Napomena: Izbjegavajte cestu D1, smjer Klis-Solin i naplatnu postaju Dugopolje.

Ulazak u stadion

Posebno još jednom napominjemo svim posjetiteljima kako prilikom ulaza moraju imati:

personaliziranu ulaznicu i

javnu ispravu s fotografijom.

Ulazi u stadion bit će otvoreni od 12.30 sati pa pozivamo posjetitelje da dođu ranije, kako bi nakon obavljenih pregleda i provjera, osoba i ulaznica mogli prije početka javnog okupljanja ući na stadion.

Posebna regulacija prometa na području Splita

Građane obavještavamo da će na dan utakmice organizator i policija ograničiti kretanje vozila na način da će se:

od 10 sati do završetka osiguranja uspostaviti blokada prometa u Ulici VIII. mediteranskih igara - kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, kod ugostiteljskog objekta „Mandrach“ te na raskrižju Ulice VIII. mediteranskih igara i Ulice Sedam Kaštela (osim za vozila policije, odnosno vozila s propusnicom);

od 11 sati će se uspostaviti blokada prometa u Ulici Zrinsko-frankopanskoj - od raskrižja s Ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru te u Ulici Put Supavla-od raskrižja s Ulicom Put Brodarice (osim vozila HV, stanara, vozila javnog gradskog prijevoza i vozila s propusnicom).

Posjetitelji svoja vozila neće moći parkirati oko stadiona i u široj zoni oko stadiona pa savjetujemo da, ukoliko na javno okupljanje dolaze osobnim vozilom, parkiraju na parkiralištima u drugim dijelovima grada te da pješke ili javnim prijevozom dođu do stadiona.

Prometni redari će, zajedno s policijskim službenicima, na dan održavanja javnog okupljanja, sankcionirati vozače nepropisno parkiranih vozila posebno u ulicama Zrinsko - frankopanska, Hrvatske mornarice, Ulice Sedam Kaštela i Put Supavla te će vozila za koja budu postojali uvjeti za premještanje, biti premještena.

Ovo se ujedno odnosi i na nepropisno parkirana vozila po sredini kolnika naprijed navedenih cesta.

Sve sudionike u prometu molimo za dodatno strpljene i oprez ukoliko dođe do stvaranja većih gužvi i zastoja, posebno ukoliko bude postojala potreba za zatvaranjem određenih dijelova prometnica na području Splita.

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Obavještavamo građane kako je sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno:

unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju;

unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja te paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita;

maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način u cilju prikrivanja identiteta;

unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti;

pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti;

pokušaj nedopuštenog ulaska odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sudcima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju;

bacanje predmeta u natjecateljski prostor te

boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava koju je izdao organizator.

Sva uočena navedena protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.

Policija će sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice snimati na stadionu i prilaznim pravcima Gradu Splitu. Također, sukladno članku 51. i 52. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, policija će četiri sata prije utakmice i dva sata nakon utakmice privremeno po potrebi ograničiti kretanje i zadržavanje ulicama Put Supavla, VIII. Mediteranskih igara i Put Lore.

Pozivamo građane da poštuju smjernice, upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu.