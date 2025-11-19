Oglasila se policija o požaru u zgradi Vjesnika

Jučer, 17. studenog, Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave zagrebačke zaprimio je u 23.08 sati da je, iz zasad neutvrđenog razloga, izbio je požar u poslovnoj zgradi na Slavonskoj aveniji (zgrada Vjesnika).

Od trenutka saznanja na teren su izašle sve žurne službe, a policija je osigurala mjesto događaja.

Požar je bio vidljiv na zadnjim katovima te se proširio na još nekoliko katova zgrade.

Prema dosad utvrđenom ozlijeđenih osoba nema, a zbog sigurnosti građana zatvoren je promet Slavonskom avenijom od raskrižja sa Savskom cestom (oba smjera), Savskom cestom od raskrižja sa Slavonskom avenijom do raskrižja s Ulicom Prisavlje (oba smjera), Cvjetnom i Odranskom ulicom te se odvija obilaznim pravcima.

Nakon što požar bude ugašen, odnosno steknu se uvjeti, obavit će se očevid.