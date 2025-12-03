OGLAS ŠOKIRAO SVE: Ultrabogati roditelji traže dadilju, nude godišnju plaću više od 200.000 eura

U oglasu za posao tvrtke „Tutors International“, koja je specijalizirana za privatnu nastavu i odgoj djece iz imućnih obitelji, navodi se:

„Jedna obitelj iz sjevernog Londona traži iskusnog pedagoga koji bi njihovog najmlađeg sina pratio na njegovom putu da postane engleski gentleman.“

Dječak ima godinu dana i nalazi se u „važnoj fazi razvoja“. Upoznaje svijet osjetilima, istražuje okolinu i isprobava prve glasove. U oglasu stoji:

„Tipičan je mali dječak za svoju dob – zanima ga sve i uči već zapanjujućom brzinom.“

Obitelj, koja želi da se netko profesionalno brine o njihovom najmlađem sinu, živi u sjevernom dijelu Londona.

Ukratko: još je uvijek potpuno obična beba. No roditelji očito imaju velike planove: sin bi jednog dana trebao pohađati elitnu školu – primjerice Eton College, koju su pohađali i princ William i njegov brat Harry.

Ove uvjete kandidati moraju ispuniti

Zahtjevi koje obitelj postavlja kandidatima su vrlo visoki: treba to biti netko „tko je pohađao prave škole – iste one u koje obitelj želi slati svog sina“, rekao je Adam Caller, direktor agencije za posredovanje, za BBC.

Idealno bi bilo da kandidat ima znanja ili interes za jahanje, skijanje, umjetnost i glazbu – jer i posjeti muzejima, umjetničkim galerijama i kazalištima dio su radnog zadatka – uz presvlačenje pelena!

Zauzvrat – više nego izdašna plaća

Plaća za ovaj posao jednaka je zahtjevima: nevjerojatnih 180.000 britanskih funti godišnje, što je nešto više od 200.000 eura!

Oglas je u Velikoj Britaniji izazvao pravi šok. No Caller kaže da ga ta uzbuđenost iznenađuje: takvih upita ima stalno – samo su djeca obično starija, rekao je za Njemačku novinsku agenciju (dpa).

Što se zna o obitelji

A tko je zapravo obitelj koja je spremna toliko platiti za brigu o svom sinu? Prema riječima direktora agencije, radi se o „ultraimućnoj velikoj obitelji iz inozemstva“. Kupili su brojne nekretnine u jednom londonskom kvartu i vide Veliku Britaniju kao svoj novi dom.