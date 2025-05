Odvjetnik vozača Tesle: "On nikada nije počinio ni najmanji prometni prekršaj"

"Moj branjenik je danas ispitan i iznio je svoju obranu u kojoj je izrazio iskreno i duboko žaljenje zbog posljedica nesreće", rekao je novinarima u Splitu Vinko Ljubičić, odvjetnik mladića koji je Teslom prekjučer usmrtio ženu, prenosi Index.

"Nije bio pod utjecajem ničega"

"Riječ je o osobi koja nikada u životu nije bila kazneno ni prekršajno kažnjavana, ni za bilo koje drugo kazneno djelo, ni u prometu ni izvan njega. Nikada nije počinio ni najmanji prometni prekršaj, uključujući i brzu vožnju.

Svi nalazi i testovi provedeni neposredno nakon događaja potvrdili su da nije bio pod utjecajem alkohola, opijata, stimulansa niti bilo kojih drugih sredstava koja bi mogla utjecati na njegovu sposobnost upravljanja vozilom", rekao je Ljubičić dodavši kako se njegov branjenik fizički osjeća dobro, ali je emocionalno iznimno potresen.

"Radi se o osobi koja nikada nije imala nikakve probleme sa zakonom i koja je uvijek preuzimala odgovornost za svoje postupke", kaže odvjetnik i dodaje da se radi o izazivanju prometne nesreće sa smrtnom posljedicom za što prijeti kazna od 3 do 15 godina zatvora, ali dodaje: "Vidjet ćemo o kakvoj će se kvalifikaciji raditi i što će pokazati istraga".

Je li vozio prebrzo?

"Što se tiče mogućnosti prekomjerne brzine ili tehničkih okolnosti samog vozila - to su činjenice koje tek treba precizno utvrditi tijekom istrage. Na konkretno pitanje o brzini je li u trenutku nesreće vozio prebrzo, mogu samo reći: pokazat će istraga. A što će ona pokazati, u ovom trenutku ne mogu govoriti", rekao je.

Što je on rekao?

"Što on kaže? Ja ne mogu govoriti što on kaže, on kaže da je došlo do..... Po mom uvjerenju, osnovni problem je u tome što taj automobil može stvoriti lažan osjećaj sigurnosti. Taj auto ne može zamijeniti čovjeka, nijedan auto ne može zamijeniti mozak", kaže odvjetnik.

Vi mislite da on nije bio svjestan koliko brzo vozi?

"Nisam to rekao. Pazite, ljudi kad upravljaju opasnom stvari... Auto je opasna stvar - ne može se pouzdati da će opasna stvar sama nešto spriječiti i ako se u njega previše pouzdamo, može nas zavarati. Neće on sam spriječiti posljedice. To je na vozaču", rekao je odvjetnik.

"Nadalje, izričito želim demantirati pojedine medijske tvrdnje da je moj branjenik navodno nekoliko dana prije nesreće ludovao po cesti. Takve tvrdnje apsolutno nisu točne", dodaje. Kaže da policija to nije utvrdila niti je dobila kakvu prijavu i da je to čuo, ali nema dokaza za to.

U ovom trenutku očekuje da državno odvjetništvo predloži određivanje istražnog zatvora, a sve daljnje okolnosti i činjenice utvrdit će se u nastavku kaznene istrage, poručuje Ljubičić.

Jurio velikom brzinom

Podsjetimo, u stravičnoj prometnoj nesreći koja se dogodila prekjučer oko 18:50 sati na križanju Ulice slobode i Velebitske, život je izgubila 67-godišnja žena koja se kretala biciklom po nogostupu. Na nju je, pri velikoj brzini, naletio mladić Teslom, luksuznom električnom jurilicom s preko 1000 konjskih snaga.

Prema navodima policije, automobil je iz neutvrđenih razloga sletio s kolnika, udario u zaštitnu ogradu, te se odbio na nogostup, gdje je usmrtio nesretnu ženu. Hitna pomoć brzo je stigla, ali joj nije bilo spasa , preminula je na mjestu nesreće.