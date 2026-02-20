Odvjetnik okrivljenog 18-godišnjaka za palež Vjesnika otkrio što je sporno u slučaju

Podignuta je optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka zbog požara u Vjesnikovu neboderu.

Sve je krenulo od zapaljene kartonske kutije na 15. katu. Uhićeni dvojac tereti se za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, gdje se propisuje zatvorska kazna od 1 do 10 godina zatvora.

18-godišnjacima je u četvrtak produljen istražni zatvor. Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić je o slučaju razgovarao s odvjetnikom prvookrivljenika Ivanom Oreškovićem.

"Danas smo imali ročište povodom prijedloga državnog odvjetništva koji je naveden u optužnici da se optuženicima produlji istražni zatvor u domu. Mi ćemo se na tu odluku svakako žaliti", poručio je.

O svemu je razgovarao i sa svojim klijentom. "On nema komentara, sluša naše upute. Jedino što mogu reći je da je njemu i ovih sad tri mjeseca koje je proveo u istražnom zatvoru otegotno, mislim radi se o maturantu. Mi tek sada krećemo u pravu borbu protiv ove optužnice".

Na pitanje što smatra sporno u ovom postupku, Orešković je pojasnio da je državno odvjetništvo, koje bi trebalo dokazivati materijalnu istinu, postavilo samo dva pitanja Centru za vještačenja, i to pitanja koja bi išla u prilog njihovoj tezi.

"Pitanja su bila koji je uzrok nastanka požara i na koji način te kojim putem se taj požar širio po zgradi Vjesnika. Oni se nisu dotakli, recimo, vremenskog perioda koji je bio potreban da se taj požar razvije, jer u inkriminaciji je vidljivo koliko su maloljetnici boravili u Vjesniku. Iz iskaza određenih svjedoka je vidljivo da su vatrogasi došli u određeno vrijeme i da se taj požar u vrijeme dolaska vatrogasaca nije raširio po 15. katu, tako da mi nije jasno kako se onda to razvijao po cijeloj toj zgradi", nadodao je.

Prema njegovim saznanjima, svemu je kupovao trend Urbex, gdje ljudi istražuju napuštene zgrade.

