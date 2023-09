Odvjetnik o sramotnoj presudi za silovanje: "To što je bio u ratu nije takva olakotna okolnost"

Odmjeravanje kazne je jedan najteži trenutak nakon što se utvrdi kaznena odgovornost jer ne zaslužuju svi istu kaznu za isto kazneno djelo. Može se dogoditi da se nešto uzima i kao otegotna i olegotna okolnost, recimo raniji život, ako je bio ekscesan, onda je obično otegotna, ako nije bio osuđivan može se uzeti kao olakotna. To što bi netko bio ratni junak i odlikovana osoba također se može dvojako tumačiti, može biti olakotna okolnost, ali je bitno je li njegovo sudjelovanje u Domovinskom ratu utjecalo na njegovo činjenje kaznenog djela. No trebalo bi se ocjenjivati od slučaja do slučaja, a ne neselektivno na sve slučajeve. Ja se nadam da sudovi tako i rade. Samo sudjelovanje u Domovinskom ratu, samo po sebi, smatram zanemarivom olakotnom okolnosti, kazao je za 24sata Branko Šerić, odvjetnik s dugogodišnjim iskustvom rada u Kaznenom pravu, koji je karijeru započeo kao sudac.

Skandalozna presuda

Nadalje,kKako sud sam obrazlaže u presudi, iako je kazna za to kazneno djelo minimalno pet do 15 godina, izrekli su mu dvije godine i šest mjeseci. U kaznu će mu uračunati i vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 15. travnja 2022. do 12. srpnja 2022. Mora podmiriti i troškove sudskog postupka u iznosu paušala od 500 eura te troškove braniteljice i pravne zastupnice pokćerke, piše 24sata.

Optužnica ga je teretila da je u ožujku 2022. godine u prijepodnevnim satima na adresi u prostorijama svoje obiteljske kuće u kojoj je u zajedničkom kućanstvu stanovao s izvanbračnom suprugom i s njezinom kćeri.

Ušao je u sobu u kojoj se nalazila njegova pokćerka. Protiv njezine volje, a u namjeri da s njom ostvari spolni odnos ili izjednačenu spolnu radnju, najprije ju je dirao po grudima, nakon čega joj je skinuo tajice i gaćice koje je imala na sebi. Ona mu je cijelo vrijeme govorila da se makne od nje, odgurivala ga svojom rukom, pri čemu je i vrištala.

Nakon provedenog postupka i saslušanja niza svjedoka, sud je utvrdio da je muškarac na štetu svoje punoljetne pokćerke počinio teško kazneno djelo protiv spolne slobode, odnosno uporabom sile s drugom osobom, bez njezina pristanka, izvršio sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju. Žrtva je prijavila kazneno djelo gotovo mjesec dana nakon što je ono počinjeno, a sud je procijenio da je bila u strahu i da nije imala snage niti znala što napraviti. U vrijeme počinjenja kaznenog djela imala je 20 godina i živjela je u zajedničkom domaćinstvu s počiniteljem u njegovoj kući.

Silovanje im je ispad?!

"Kao olakotno je ocijenjeno da je optuženik sudionik Domovinskog rata kao pripadnik specijalne policije time da je u Domovinskom ratu sudjelovao od 1991. do 1995., nositelj je Spomenice Domovinskog rata i medalje “Oluja”. Sve navedene okolnosti dovedene u međusobnu vezu i u svojoj ukupnosti predstavljaju naročito olakotnu okolnost", navodi se u presudi.

Kao otegotna okolnost cijenjeno je da je optuženik kazneno djelo počinio kao osoba zrele životne dobi i kao takav svjestan značenja i posljedica svojih postupaka. Otegotnim je cijenjena upornost optuženika u činjenju kaznenog djela kada usprkos protivljenju žrtve i traženju da ju pusti, pa time jasno izraženom njezinu protivljenju, nastavlja s činjenjem kaznenog djela.

Odredbe o ublažavanju kazne sud je primijenio smatrajući da počinjeno kazneno djelo predstavlja svojevrstan ispad.

"Naime, imajući na umu da je optuženik u dobi od 54 godine i da nije imao drugih kažnjivih ponašanja, ovo kazneno djelo predstavlja životni eksces. Kaznu zatvora u trajanju dvije godine i šest mjeseci sud smatra primjerenom", navodi se u presudi.

Prema Kaznenom zakonu sud može primijeniti odredbe o ublažavanju kazne kad za to postoje naročite olakotne okolnosti, a za djelo za koje je kao najmanja propisana kazna zatvora do pet godina može je ublažiti do dvije godine, piše 24sata.