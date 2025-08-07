Odvjetnik Ante Gotovine: "Proveo je sedam godina u pritvoru. Sada je priznao da je sve to bila laž"

Predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac izjavio je u intervjuu za portal Nin.rs kako proslava obljetnice Vojno-redarstvene operacije "Oluja" u Hrvatskoj ne bi bilo da je Haaški sud "sudio kako treba". Štrbac se u razgovoru osvrnuo na okolnosti povlačenja srpskog stanovništva iz Hrvatske u kolovozu 1995.

Posebnu pažnju izazvao je osvrt odvjetnika Luke Mišetića, koji je na platformi X komentirao dijelove intervjua u kojima, kako tvrdi, Štrbac po prvi put priznaje da su Srbi "napustili Hrvatsku samoinicijativno", bez izravnog prisilnog kontakta s hrvatskom vojskom.

Mišetić je podsjetio da je general Ante Gotovina proveo sedam godina u pritvoru temeljem optužnice kojom se tvrdilo da su Srbi protjerani zbog neselektivnog granatiranja, a ne, kako sada tvrdi Štrbac, zbog psihološkog dojma i straha, piše Dnevno.hr.

Izjava iz intervjua

U spornom dijelu intervjua Štrbac navodi: "Bio sam dole, znam sve, iz prve ruke svedočim… Tadašnji američki ambasador u Zagrebu Piter Galbrajt je rekao da to nije bilo etničko čišćenje, jer su Srbi otišli pre nego što su imali bliske susrete sa hrvatskom vojskom, što jeste delimično tačno. Narod je za dva-tri dana taj prostor (Severne Dalmacije, Like, Banije i Korduna) napustio samoinicijativno, a okidač za to je bio – strah. Nema drugog objašnjenja. To je bio strah od bliskog susreta sa vojskom o kojoj su čuli sve najgore, od njenog delanja u Drugom svetskom ratu do akcija koje su prethodile 'Oluji', poput 'Maslenice', 'Medačkog džepa', 'Bljeska'… Sve su te akcije izvedene po sistemu ‘spržene zemlje’."

Izjava Save Štrpca dolazi više od deset godina nakon te presude i 30 godina nakon operacije "Oluja", a pojedini komentatori, poput Mišetića, smatraju da je riječ o izravnom priznanju koje daje za pravo oslobađajućoj presudi haškog suda.