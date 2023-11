Odvjetnici i vještak: Banožić će kazneno odgovarati za izazivanje nesreće iz nehaja

Odvjetnici Anto Nobilo i Branko Šerić te prometni sudski vještak Goran Husinec, komentirali su za Index tešku prometnu nesreću koju je jutros u 6:15 skrivio sada već bivši ministar obrane Mario Banožić, a u kojoj je poginuo 40-godišnji vozač kombija otac dvoje djece iz Privlake Goran Šarić.

Podsjetimo, iz DORH-a su rekli da je došlo do nesreće tako što je Banožić koji je vozio iz smjera Vinkovaca automobilom započeo pretjecanje teretnog vozila ne provjerivši da to može učiniti na siguran način te je došlo do udara u kombi vozilo koje se kretalo iz suprotnog smjera. Rečeno je da su Banožiću uzeli krv i urin kako bi se utvrdila prisutnost alkohola, ali da rezultati još nisu gotovi. Neslužbeno se doznaje da Banožić nije bio alkoholiziran, prenosi index.

DORH zasad nije otkrio kojom se brzinom kretao Banožić, niti u kojem će smjeru ići prijava. Premijer je danas smijenio Banožića s funkcije ministra, a ono što se još treba utvrditi jest Banožićeva kaznena odgovornost.

Nobilo: Mislim da je riječ o nehaju

Prema Kaznenom zakonu, sudionik u cestovnom prometu koji kršenjem propisa o sigurnosti prometa izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu velikih razmjera, pa zbog toga prouzroči smrt jedne ili više osoba kaznit će se kaznom zatvora od tri do 15 godina.

U slučaju da je u pitanju nehaj, kazna je od jedne do osam godina. Prema onome što je dosad poznato, Banožić je svjesno pretjecao kamion po lošim vremenskim uvjetima te smanjenoj vidljivosti, što se teško može kvalificirati kao nehaj. Pitali smo Nobila je li u slučaju Banožića riječ o nehaju.

"Ne znam puno činjenica, ali iz onoga što sam pročitao, a to je da vjerojatno Banožić nije imao alkohola u krvi, rekao bih da se radi o nehaju. U pravilu, smatra se da je nehaj namjera. Primjerice kada se sjedne pijan za volan i pristane se na sve posljedice koje mogu iz toga nastati. Mislim da se radi o nehaju i u skladu s tim će se vjerojatno postaviti kazneni predmet", rekao je odvjetnik Nobilo za Index.

"Banožić nije unaprijed znao da će se tako nešto dogoditi, ali posljedice su teške. Radi se o ozbiljnom kaznenom djelu"

"U ovom slučaju nehaj bi mogao biti to da Banožić nije dobro procijenio uvjete vožnje. Izgleda da je bila magla pa je vidljivost bila smanjena i on nije procijenio uvjete na cesti te brzinu nije prilagodio uvjetima.

Pretjecao je kamion dok je bila smanjena vidljivost, prešao je na lijevu stranu i sudario se s kombijem. Banožić zasigurno nije imao namjeru to napraviti, niti je unaprijed znao da će se tako nešto dogoditi. To je nešto što se svakome može desiti, ali posljedice su užasno teške tako da se radi o ozbiljnom kaznenom djelu", komentirao je Nobilo.

Odvjetnik Šerić: Svakako se radi o nehaju

Odvjetnik Branko Šerić za Index je kratko prokomentirao, po pitanju potencijalne kazne za Banožića, da se prvo treba utvrditi kaznena odgovornost te sve otegotne i olakotne okolnosti. "Tek onda se to može usporediti sa sudskom praskom i tada se može procijeniti vrsta i visina kazne", rekao je Šerić.

"Kako će to Državno odvjetništvo okvalificirati, ovisit će o toksikološkom nalazu. Ovdje se svakako radi o Nehaju", komentirao je odvjetnik Šerić.

Sudski vještak: Za ovakve nesreće može se dobiti i uvjetna kazna, ali i kazna zatvora do pet godina

Sudski vještak za promet Goran Husinec za Index je govorio s kakvom kaznom bi se bivši ministar mogao suočiti. Husinec kaže da su kazne u ovakvim nesrećama "šarolike".

Po Kaznenom zakonu, izazivanje prometne nesreće iz nehaja sa smrtnom posljedicom kažnjava se s do osam godina zatvora. Husinec, međutim, kaže da se najčešće u ovakvim slučajevima dobije kazna do pet godina, ali da je moguće dobiti i uvjetnu kaznu.

"Smatra da se da, ako nije bio pod utjecajem alkohola te ako u pitanju nisu grubi nemar ili obijesna vožnja i ako čovjek prije toga nema nikakve kaznene evidencije može proći i s uvjetnom kaznom zatvora.

Za ovakve nesreće kazna može biti uvjetna, ali se može kretati i do pet godina zatvora. To ovisi o svim okolnostima", rekao je Husinec za Index te dodao da će biti vrlo bitno da se Banožiću sudi kao i svakom drugom građaninu.