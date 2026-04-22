Odvjetnica sa slikarskim talentom izlaže u Kaštel Sućurcu

Izložba slika Anamarije Biočić Siničić otvorena je sinoć u Nadbiskupovom kaštelu u Kaštel Sućurcu u organizaciji Gradske knjižnice Kaštela, u sklopu Noći knjige 2026.

Anamarija Biočić Siničić crta i slika pod vodstvom prof. Luke Radice, akademskog kipara. Radi s olovkom, ugljenom, tušem i akrilom kombinirajući različite tehnike.

Osobito voli portret, prikazuje energiju u prirodi, pokret u plesu, glazbu u prostoru. Zanimaju je različite kulture i socijalna tematika, sve kroz figurativni izričaj, ali i apstraktni ekspresionizam.

U mlađim danima je u slobodno vrijeme crtala, svirala klavir i bavila se raznim kreativnim aktivnostima, a formalno obrazovanje završila je u kulturno umjetničkoj gimnaziji u Splitu. Studirala je sociologiju i kroatologiju na Hrvatskim studijima, a diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Već 23 godine vodi svoj odvjetnički ured. Rodom je iz Kaštel Sućurca.