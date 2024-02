Odvjetnica otkrila kako se osjeća Severina nakon što joj je splitski sud dosudio vraćanje sina

Severinina odvjetnica Jasminka Biloš danas je gostovala u Dnevniku N1 televizije. Kaže da je strašno da jedan obiteljski postupak traje toliko dugo.

"Da jedan postupak traje deset godina, to je presedan", rekla je. Na pitanje voditelja je li s namjerom došlo do odugovlačenja u postupku, Biloš je kazala: "Ne mogu tvrditi da je s namjerom. Sa Severinine strane nije bilo namjere odugovlačenja."

Podrška javnosti puno je značila Severini

Nakon presude Vrhovnog suda RH, Severina je dobila snažnu podršku javnosti. Voditelj je pitao Jasminku bi li došlo do nove odluke splitskog Županijskog suda da nije Severina istupila javno.

"Ja to ne mogu tako procjenjivati. Ona je sigurno zadovoljna i podrška javnosti joj je puno značila. Dala joj je snagu i hrabrost da to izdrži. Kroz sve te godine ona se nije slomila. Odluka Županijskog suda bila je nužna da bude hitna. Koliko je u tome pomogla javnost, ja to ne mogu procjenjivati", rekla je odvjetnica.

Mnoge žene prolaze isto kao i Severina, no Jasminka kaže da se takvi slučajevi ne mogu generalno gledati.

"Svaki slučaj je pojedinačan. Ne može se generalno gledati da će biti tako u svim postupcima. Sigurno kad javnost problematizira neku situaciju, kad imate takvu reakciju javnosti, onda znači da stvarno nešto nije u redu", rekla je Biloš.

"Ona sad ima osjećaj olakšanja"

Nakon presude, šef Vrhovnog suda Radovan Dobronić rekao je da se Severinu ne može smatrati "malom i nemoćnom ženicom". Dodao je da je ona "vjerojatno najmoćnija u Hrvatskoj, i zato što je jako popularna i zašto što je imućna". Njegove izjave izazvale su veliku reakciju javnosti, no on se osobno pjevačici nije ispričao.

"Izašlo je u javnost obrazloženje njegovog glasnogovornika što je na neki način ispravilo značaj onoga što je on rekao. To je na neki način bila isprika da nije tako mislio", rekla je Jasminka.

Otkrila je i kako se Severina osjeća nakon što joj je vraćen sin. "Ona sad ima osjećaj olakšanja. Naravno da je zadovoljna, zahvaljuje se svima koji su joj dali podršku u tom periodu i koji joj i inače daju podršku", kaže odvjetnica.