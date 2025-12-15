Oduzeto 200 pirotehničkih sredstava

Policijski službenici Prve policijske postaje Split tijekom nadzora javnih površina i prevencije zlouporabe pirotehnike i zaštite djece, u subotu su utvrdili da 13-godišnjak na dječjem igralištu posjeduje 62 komada pirotehničkih sredstava F2 i F3. Maloljetnik je doveden u policijsku postaju, o događaju je obaviješten roditelj, a pirotehnika je oduzeta. U postupak je uključena djelatnica Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Utvrđeno je da je pirotehniku kupio preko Interneta. Protiv maloljetnika je nadležnom ODO-u za mladež upućeno posebno izviješće.

Na GP Vinjani Donji policijski službenici PGP Imotski su od 20-godišnjeg vozača oduzeli 140 komada pirotehničkih sredstava F2 kategorije. Muškarac je prekršajno sankcioniran zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Policijski službenici Policijske postaje Hvar su od 13-godišnjaka oduzeli redenik s pirotehnikom kategorije F2. Roditelj djeteta je prekršajno sankcioniran zbog počinjenja prekršaja iz Zakona eksplozivnim tvarima.