Održano županijsko prvenstvo u krosu

U organizaciji Županijskog saveza školskog sporta splitsko dalmatinske županije na Parku mladeži u Splitu održano je natjecanje u krosu. Na bacalištu pokraj stadiona trčali su srednjoškolci u dvije kategorije, te osnovci u četiri kategorije. Ukupno 356 učenika srednjoškolaca i osnovaca provelo je jutro na natjecanju koje najboljima jamči odlazak na državno prvenstvo u Poreč krajem mjeseca studenog. Točnije u Istru putuju srednjoškolci prve dvije najbolje ekipe, kao i osnovci sedmaši i osmaši, te samo prvoplasirane ekipe za pete i šeste razrede osnovnih škola.

Natjecanje je otvorio prof. Zdravko Omrčen i nakon male svečanosti i uputa trkačima natjecanje je moglo početi. Djeca iz svih krajeva SD Županije došli su protrčati Parkom mladeži.

Natjecanje su otvorili srednjoškolci u muškoj kategoriji. Oni su trčali najdužu dionicu, a epitet najboljih ponijela je srednja Elektrotehnička škola iz Splita, drugo mjesto osvojili su učenici Pete gimnazije, a treće Tehnička škola Imotski.

Srednjoškolke iz Pete gimnazije Split osvojile su prvo mjesto, drugo mjesto Treća gimnazija, a treće srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića iz Makarske.

Osnovnoškolci su tračali u četiri kategorije. Sedmi i osmi razredi u muškoj i ženskoj konkurenciji, kao i učenici petih i šestih razreda. Dakle, osnovci ukupno četiri utrke. U kategoriji sedmih i osmih razreda – dječaci prvo mjesto osvojila je OŠ Žnjan Pazdigrad, drugo OŠ Blatine Škrape i treće mjesto OŠ Jesenice Dugi rat. Kod djevojaka istog uzrasta OŠ Spinut došle su prve, drugo mjesto OŠ Tin Ujević Krivodol i treće OŠ Trilj.

Na koncu su trčali petaši i šestaši. Najbrži u konkurenciji dječaka bila je OŠ Manuš, drugo mjesto OŠ Josipa Pupačića Trilj, a treće OŠ Pujanke. U konkurenciji djevojčica prvo mjesto pripalo je djevojčicama iz OŠ Zmijavci, drugo mjesto OŠ Manuš i treće OŠ Trilj.

U organizaciji je sudjelovao i AK Dioklecijan i predsjednik Hrvatskog atletskog saveza Ivan Veštić. Sretno najboljima u Poreču!