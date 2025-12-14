Održana redovna Skupština aerokluba Sinj

U prostorijama na sinjskom aerodromu održana je Redovna planska skupština aerokluba Sinj na kojoj su usvojeni predloženi Plan rada i Financijski plan za 2026. godinu.

U tim dokumentima sadržani su uobičajeni programi rada i djelovanja aerokluba i aerodroma ali i nekoliko novih stvari, npr. realizacija nabave aviona Cesnna 206, popravak i oplovljavanje dvosjedne jedrilice Blanik L-13 te potencijalna nabava sportske 15 – metarske jedrilice.

Skupština je prihvatila prijedlog o prijenosu dijela financijskih sredstava u iduću godinu koja bi ušla u ukupne namjenske financijske iznose za realizaciju tih kapitalnih klupskih programa.