Održana radionica “Legenda o Veroniki i dvorcu Klis” – priča o hrabrosti, dobroti i vjeri u dobro

U srijedu, 26. studenoga 2025. godine, od 17:00 do 19:00 sati, u prostorijama Gradskog kotara Gripe u Splitu, održana je nova radionica u organizaciji Udruge Ana – Udruge za pomoć djeci i obiteljima.

Radionica je bila posvećena predivnoj legendi o Veroniki i dvorcu Klis, a vodila ju je Karmen Vrgoč, koja je kroz priču, razgovor i likovno stvaranje potaknula djecu da promišljaju o hrabrosti, dobroti i povjerenju.

Priča koja uči o srcu i dobroti

Kroz priču o djevojci Veroniki koja je u vremenima suše nesebično pomogla svome selu pronaći skriveni izvor, djeca su učila da prava snaga dolazi iz dobrote.

U opuštenoj i toploj atmosferi, pažljivo su slušala, postavljala pitanja i dijelila svoja razmišljanja o tome što znači biti hrabar i pomagati drugima.

Nakon priče, mali sudionici su uz puno smijeha i razgovora izrađivali crteže tvrđave Klis, izvora i lik Veronike, te dodavali vlastite simbole hrabrosti i prijateljstva.

Na priloženim fotografijama vidi se koliko su djeca bila ponosna na svoje radove – razigrane boje, sretna lica i ponos s kojim pokazuju svoje crteže ispunili su prostor radošću i pozitivnom energijom.

“Kroz ovakve radionice djeca ne uče samo crtati ili slušati – ona uče razmišljati srcem. Legenda o Veroniki pokazuje da je hrabrost u jednostavnim, dobrim djelima i da svatko od nas može donijeti svjetlo drugima. Udruga Ana ponosna je što u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji ima tako tople i otvorene zajednice koje podržavaju rad s djecom i vrijednosti koje njegujemo – dobrotu, povjerenje, empatiju i zajedništvo.”, kazala je Ana Duga, predsjednica Udruge Ana.

Vrijednost za djecu, roditelje i zajednicu

Radionice poput ove potiču djecu da razvijaju maštu, izražavanje, emocionalnu inteligenciju i svijest o kulturnom nasljeđu svoga kraja.

Roditelji i bake, koji često prisustvuju radionicama, prepoznaju njihov značaj – vrijeme provedeno u igri i učenju s djecom gradi zajedništvo, razumijevanje i međusobnu povezanost.

Za zajednicu, ovakve aktivnosti znače puno više od edukacije – one stvaraju toplije, povezanije i sretnije okruženje za odrastanje djece.

Topla zahvala upućena je Splitsko-dalmatinskoj županiji i županu Blaženku Bobanu, Gradu Splitu, Gradskom kotaru Gripe, te Karlu Pilku koji pomaže u organizaciji i foto-dokumentaciji radionica. Njihova podrška omogućuje da svaka srijeda u Splitu postane posebno, sigurno i poticajno mjesto za djecu i obitelji.