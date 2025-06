Održana radionica izrade drniškoga suska - tradicija koja živi kroz ruke majstora Ivana Tomića

U organizaciji Centra za nematerijalnu kulturnu baštinu Filozofskog fakulteta u Splitu, održano je predavanje i radionica posvećena izradi tradicionalne drvene posude za piće - drniškoga suska. Radionicu je vodio Ivan Tomić, obrtnik koji desetljećima njeguje ovu gotovo zaboravljenu vještinu, prenoseći je iz generacije u generaciju.

Tomić je okupljenima detaljno prikazao proces izrade suska, naglasivši koliko je vremena i predanosti potrebno za stvaranje jedne ovakve posude. „Smreku moram sam pronaći i pripremiti godinu dana unaprijed“, istaknuo je Tomić, objašnjavajući kako je kvalitetan materijal temelj za uspješnu izradu. Tijekom radionice demonstrirao je pažljivo slaganje četrnaest drvenih letvica, uz dodatak dna i tzv. repa, u skladnu i funkcionalnu cjelinu koja čini prepoznatljiv drniški susak.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Ne brojim koliko sam ih napravio, ali svaki je povezan s upornošću i tradicijom koju smo utkali u obitelj“, dodao je Tomić, čime je istaknuo emocionalnu i kulturnu vrijednost koju susak ima u njegovu životu. Njegova supruga Anđelka Tomić podcrtala je važnost ove vještine za obiteljsku povijest, rekavši: „Susak je dio našeg obiteljskog identiteta.“

Radionica je privukla studente, zaljubljenike u tradiciju, obrtnike i sve one koji prepoznaju važnost očuvanja nematerijalne kulturne baštine. Izrada drniškoga suska danas je rijetkost, no ovakve radionice daju nadu u njezino očuvanje. One omogućuju prijenos znanja mlađim generacijama i potiču svijest o važnosti očuvanja lokalne kulturne baštine. Organizatori vjeruju da će ova vrijedna tradicija uskoro biti službeno prepoznata i uvrštena na listu nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske, čime bi se dodatno potaknulo njezino očuvanje i daljnji razvoj.

U vremenu kada se sve više govori o važnosti održivosti, lokalne tradicije poput ove nude bogat izvor znanja koje povezuje ljude, prirodu i kulturni identitet.