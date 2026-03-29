Održana prva donatorska večera i humanitarna modna revija za oboljele od Parkinsonove bolesti: večer emocija, hrabrosti i zajedništva

Prva donatorska večera i humanitarna modna revija dizajnera Šime Kovačević za oboljele od Parkinsonove bolesti, održana je u subotu u restoranu Kampus.

Večer je bila ispunjena emocijama, solidarnošću i ponosom, a ujedno je označila snažan i lijep početak djelovanja udruge koja se tek nedavno oformila i kojoj je podrška zajednice od iznimne važnosti.

Posebno su je obilježile one članice koje su, unatoč bolesti koja izravno utječe na pokret, uspjele prošetati modnom pistom. Njihov izlazak bio je čin iznimne hrabrosti, snage i dostojanstva koji je dirnuo sve prisutne. Pistom su prošetale ponosno, i to u čak dva presvlačenja, pokazujući koliko volje i životne snage nose u sebi.

Uz njih su sudjelovale i unuke i kćeri članova oboljelih, kao i članice klape KUD-a Salona, dugogodišnje prijateljice udruge. Kreacije za proljeće dizajnera Šime Kovačevića oduševile su prisutne – mnoge su haljine već prodane, a prikupljena sredstva namijenjena su udruzi Neurovita.

Dizajnerske haljine i dalje je moguće kupiti u trgovini Piazza Šinjorine, a sav prihod ide udruzi.

Cijelu večer dodatno je oplemenio glazbeni nastup Katice Marinović, a atmosfera je bila ispunjena toplinom, zajedništvom i brigom za one kojima je pomoć najpotrebnija u našem gradu.

Događaju je nazočio i gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je izrazio podršku radu udruge i naglasio važnost zajedničkog djelovanja u pomoći oboljelima.

Tom prigodom, Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije, istaknuo je važnost snažnije i trajne potpore oboljelima, ali i zahvalnost svima koji im godinama pružaju tihu, ali neprocjenjivu podršku.

Kako je naveo, večer nije bila posvećena samo prikupljanju pomoći, nego i odavanju priznanja ljudima koji su uz oboljele u njihovoj svakodnevnoj borbi. Posebno je izdvojio Anu Lešinu, dugogodišnju volonterku koja desetljećima predano pomaže osobama oboljelima od Parkinsonove bolesti, naglasivši kako rijetko susreće toliku razinu inicijative i predanosti jednom plemenitom cilju.

Cijelu akciju organizirao je Lions Club Dioklecijan, uz snažnu poruku da se humanitarna priča nastavlja i dalje – za svaki njihov pokret.

Otvoren je i donacijski račun, jer je udruga na samom početku svog formalnog djelovanja te joj je potrebna kontinuirana podrška kako bi mogla nastaviti pomagati oboljelima i njihovim obiteljima.

Zaključno je poručeno kako je ova večer tek početak još snažnije potpore oboljelima od Parkinsonove bolesti i svima koji se svakodnevno suočavaju s izazovima koje ova bolest nosi.