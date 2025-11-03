Održana konstituirajuća sjednica Skupštine Hrvatske turističke zajednice: Imenovani novi članovi Turističkog vijeća HTZ-a

Danas je u Zagrebu održana konstituirajuća sjednica Skupštine Hrvatske turističke zajednice na kojoj su izabrani novi članovi Turističkog vijeća HTZ-a za novo mandatno razdoblje od četiri godine. S obzirom na to da je posljednji saziv Skupštine HTZ-a konstituiran u listopadu 2021., Turističko vijeće HTZ-a je u ožujku ove godine, prema izvornim prihodima u prethodnoj godini, utvrdilo broj predstavnika u Skupštini po pojedinoj regionalnoj turističkoj zajednici.

Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma propisano je da Turističko vijeće HTZ-a ima 13 članova. Čine ga predsjednik HTZ-a, odnosno ministar turizma i sporta te 12 članova, od kojih njih osam bira Skupština HTZ-a, dok dva člana delegira Ministarstvo turizma i sporta. Po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora.

Novi saziv Vijeća u naredne četiri godine tako će odsad činiti: članica Uprave Jadranski luksuzni hoteli i članica Turističkog vijeća Grada Dubrovnika Katija Jerković, predsjednik Uprave Maistra d.d. Tomislav Popović, predsjednik uprave Valamara i član Turističkog vijeća Istarske županije Željko Kukurin, član izvršnog odbora Kamping udruženja Hrvatske i direktor Kampa Stobreč Split Ivica Tafra, predsjednik Nacionalne udruge obiteljskih i malih hotela Šime Klarić, direktor ACI marine Cres Alan Šepuka, vlasnik i glavni chef restorana Pelegrini u Šibeniku, nositelja Michelinove zvjezdice te UN-ov ambasador turizma Rudolf Štefan, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija i član Turističkog vijeća Zadarske županije Tomislav Fain, delegiran od strane Hrvatske obrtničke komore predsjednik Dalibor Kratohvil, delegirana iz redova Hrvatske gospodarske komore direktorica Sektora za turizam i Službe za marketing i komunikaciju Andreja Vukojević, predsjednik Sekcije hotelijera Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Rijeka, član opatijskog Turističkog vijeća, vlasnik i direktor Design hotela Navis Krunoslav Kapetanović te direktorica osječkog Wellness & Wholeness hotela Materra Josipa Pipunić.

Dodajmo kako je Skupština HTZ-a najviše tijelo upravljanja HTZ-a koje donosi statut; odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća, donosi godišnji program rada, nadzire poslovanje turističke zajednice i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom.

Danas je u Zagrebu održana konstituirajuća sjednica Skupštine Hrvatske turističke zajednice na kojoj su izabrani novi članovi Turističkog vijeća HTZ-a za novo mandatno razdoblje od četiri godine. S obzirom na to da je posljednji saziv Skupštine HTZ-a konstituiran u listopadu 2021., Turističko vijeće HTZ-a je u ožujku ove godine, prema izvornim prihodima u prethodnoj godini, utvrdilo broj predstavnika u Skupštini po pojedinoj regionalnoj turističkoj zajednici.

Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma propisano je da Turističko vijeće HTZ-a ima 13 članova. Čine ga predsjednik HTZ-a, odnosno ministar turizma i sporta te 12 članova, od kojih njih osam bira Skupština HTZ-a, dok dva člana delegira Ministarstvo turizma i sporta. Po jednog člana delegiraju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora.

Novi saziv Vijeća u naredne četiri godine tako će odsad činiti: članica Uprave Jadranski luksuzni hoteli i članica Turističkog vijeća Grada Dubrovnika Katija Jerković, predsjednik Uprave Maistra d.d. Tomislav Popović, predsjednik uprave Valamara i član Turističkog vijeća Istarske županije Željko Kukurin, član izvršnog odbora Kamping udruženja Hrvatske i direktor Kampa Stobreč Split Ivica Tafra, predsjednik Nacionalne udruge obiteljskih i malih hotela Šime Klarić, direktor ACI marine Cres Alan Šepuka, vlasnik i glavni chef restorana Pelegrini u Šibeniku, nositelja Michelinove zvjezdice te UN-ov ambasador turizma Rudolf Štefan, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija i član Turističkog vijeća Zadarske županije Tomislav Fain, delegiran od strane Hrvatske obrtničke komore predsjednik Dalibor Kratohvil, delegirana iz redova Hrvatske gospodarske komore direktorica Sektora za turizam i Službe za marketing i komunikaciju Andreja Vukojević, predsjednik Sekcije hotelijera Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Rijeka, član opatijskog Turističkog vijeća, vlasnik i direktor Design hotela Navis Krunoslav Kapetanović te direktorica osječkog Wellness & Wholeness hotela Materra Josipa Pipunić.

Dodajmo kako je Skupština HTZ-a najviše tijelo upravljanja HTZ-a koje donosi statut; odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća, donosi godišnji program rada, nadzire poslovanje turističke zajednice i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom.