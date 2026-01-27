Održana astronomska radionica i promatranje Mjeseca u DV-u Koralj

U sklopu suradnje sa Zvjezdanim selom Mosor, Dječji vrtić „Koralj“ na Skalicama u Splitu u ponedjeljak, 26. siječnja 2026. godine ugostio je Duju Barića i Anđelu Kavelj, članove Zvjezdanog sela Mosor i astronomske sekcije FD-ST.

Aktivnost je održana u okviru programa Valci znalci, igraonice za potencijalno darovitu djecu usmjerene na istraživačko učenje i razvoj dječjih potencijala, pod vodstvom mag. praesc. educ. Klare Petrić i Ane Lazarević.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za djecu predškolske dobi organizirano je interaktivno predavanje o Sunčevu sustavu, prilagođeno njihovoj dobi. Tijekom predavanja djeca su se upoznala s osnovama astronomije, planetima Sunčeva sustava, Suncem i Mjesecom te načinom rada teleskopa.

Nakon predavanja uslijedilo je astronomsko promatranje, tijekom kojeg su djeca imala priliku promatrati Mjesec kroz teleskop.

Prezentacija i promatranje izazvali su veliko zanimanje i oduševljenje djece, koja su zajedno s odgojiteljicama izrazila želju da se ovakve aktivnosti ponove te da se predavači ponovno vrate u vrtić.