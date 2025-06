VIDEO Održana 11. konjička karavana Ljeto '95. Pogledajte kako je sve izgledalo

U organizaciji Udruge maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Splitsko – dalmatinske županije danas je održana 11. konjička karavana – Ljeto ’95., koja se održava u spomen na značajnu oslobodilačku vojno-redarstvenu operaciju Hrvatske vojske Ljeto ’95.

Karavana, u kojoj je sudjelovalo nekoliko desetaka sudionika kretala se preko Sinjskog polja prema rijeci Cetini kroz Jasensko i Čitluk, a potom do mjesta okupljanja do Vojskove u Hrvatačkom polju te preko mosta na Panju do Bitelića, Vučipolja, Zasioka i na koncu do poligona BZ Patriot u Dabru. Cijela ruta prolazila je kroz značajne povijesne lokalitete uz koje je priroda bogato rasprostrla svoje ljepote.

Karavana je osmišljena tako da su se cijelom rutom priključivali konjanici iz naselja kroz koje se karavana kreće. Time se simbolično predstavilo zajedništvo iz vojno redarstvene operacije Ljeto ’95. i hrvatskih branitelja tijekom cijelog Domovinskog rata. Karavanu su predvoditi barjaktari koji su, uz državne, nosili stjegove gardijskih brigada Hrvatske vojske te zastave više udruga proisteklih iz Domovinskog rata.