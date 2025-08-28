Održan ždrijeb Lige prvaka, svih 36 klubova saznalo suparnike

Najprestižnije klupsko natjecanje na svijetu - Liga prvaka - započet će utakmicama prvog kola koje će biti odigrane 16., 17. i 18. rujna. Ovog četvrtka je u Monte Carlu održan ždrijeb te je 36 klubova saznalo koga su izvukli iz koje od četiriju jakosnih skupina.

Dvije nogometne ikone, Zlatan Ibrahimović i Kaka, određivale su suparnike za sve klubove. Prvi je svojih osam suparnika saznao minhenski Bayern koji će igrati između ostalog s Chelseajem kod kuće te u gostima kod PSG-a i Arsenala, a čeka ih i gostovanje kod debitanta Pafosa.

Najtrofejniji klub u povijesti ovog natjecanja, Real Madrid, među svojih osam utakmica igrat će kod kuće protiv Manchester Cityja i Juventusa, dok će u goste Liverpoolu, ali i kazahstanskoj senzaciji Kairatu, nedaleko granice s Kinom, piše gol.hr.

Ponovno strašan ždrijeb za PSG

Ždrijeb za prošlosezonskog osvajača Lige prvaka PSG bio je strašno neugodan. Čekaju ih Bayern, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting Lisabon, a čak ni zadnji pot nije im donio nešto lakše suparnike jer će im od tamo suparnici biti Newcastle i Athletic Bilbao.

Iz drugog pota prvi izvučeni klub bio je Bayer Leverkusen, njima će u goste doći PSG, Villarreal, PSV i Newcastle, dok im je najteže gostovanje Manchester City.

Londonski Arsenal dočekat će Bayern, Atletico Madrid, Olympiakos i Kairat, a gostovati kod Intera, Club Bruggea, Slavije Prag i Athletic Bilbaa. Nije to pretežak ždrijeb za Topnike, odnosno ne bi trebao biti.

Tudorov Juventus dobro prošao

Juventus, koji vodi naš Igor Tudor, također može biti zadovoljan. Najteže gostovanje im je doduše Real Madrid, ali mimo toga ići će kod Villarreala, Bodo Glimta i Monaca što znači da su izbjegli mnoge opasne prepreke. Domaće utakmice bit će im Borussia Dortmund, Benfica, Sporting Lisabon i Pafos.

Marseille, prvi klub koji je izvučen iz trećeg pota, igrat će doma protiv Liverpoola, Atalante, Ajaxa i Newcastlea, a u gostima protiv Real Madrida, Club Bruggea, Sporting Lisabona i Union Saint-Gilloisea.

Osvajač Europske lige iz prošle sezone, Tottenham, može biti superzadovoljan ždrijebom. Domaće utakmice protiv Borussije Dortmund, Villarreala, Slavije Prag i Kopenhagena, a gostovanja kod PSG-a, Eintracht Frankfurta, Bodo Glimta i Monaca.

Perišićev PSV pred velikim izazovima

PSV i Ivan Perišić dočekat će Bayern, Atletico Madrid, Napoli i Union Saint-Gilloise, a u goste ići Liverpoolu, Bayer Leverkusenu, Olympiakosu i Newcastleu. Definitivno je moglo ovo i lakše ispasti za Perišića i društvo.

Debitant u Ligi prvaka i klub s daleko najmanjim koeficijentom od svih 36 sudionika, kazahstanski prvak Kairat Almaty, kod kuće će igrati protiv Real Madrida, Club Bruggea, Olympiakosa i Pafosa, a u gostima kod Intera, Arsenala, Sporting Lisabona i Kopenhagena.