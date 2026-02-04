Održan svečani prijem međunarodnih vatrogasnih organizacija u Hrvatskom saboru

Hrvatska vatrogasna zajednica kao središnji državni ured za vatrogastva ima dugogodišnju suradnju s međunarodnim vatrogasnim organizacijama i vodećim stručnjacima s ciljem razmjene iskustava i implementiranja novih znanja u hrvatski vatrogasni sustav. Problematika požara litij ionskih baterija dovela je do suradnje s Johnom Orlandom iz New York Fire Departmenta (FDNY), koji se danas smatra jednim od vodećih instruktora u SAD-u za problematiku požara litij-ionskih baterija, a njegov doprinos prepoznat je i izvan granica Sjedinjenih Američkih Država. Orlando je tri puta sudjelovao kao predavač na stručnim skupovima hrvatskih vatrogasaca, uključujući Jesenski stručni skup u Vučevici te međunarodni seminar Litij-Ion u Jastrebarskom.

Ostvarena je i uspješna suradnja s francuskom udrugom PUI (Pompiers de l'Urgence Internationale). Predsjednik i osnivač udruge PUI Rémy Dusbois i njegovi suradnici već dugi niz godina uspješno pružaju podršku hrvatskim vatrogascima. PUI je udruga međunarodnog i humanitarnog karaktera, koja u trenutcima velikih katastrofa djeluje kao stručna i brza pomoć s ljudstvom i opremom te sudjeluje u svim vrstama spašavanja života i imovine na području cijelog svijeta. Kroz 20 godina postojanja i rada, francuski su vatrogasci pomagali kroz misije pomoći, donaciju opreme i edukacije u Grčkoj, Turskoj, Africi, Paragvaju, Peruu, Filipinima i Indoneziji. Od 2016. godine aktivni su i u Hrvatskoj, kroz donaciju opreme i edukaciju vezanu za tehnike spašavanja u prometnim nesrećama, s naglaskom na električne automobile i glavna su poveznica između hrvatskih vatrogasaca i Renault Grupe.

Priznanja Hrvatskog sabora i Hrvatske vatrogasne zajednice

Zbog iznimno uspješne suradnje organizirani su prijemi za uvažene kolege vatrogasce u Hrvatskom saboru. Tako su u 3. veljače 2026. godine svečano uručene Medalja Hrvatskog sabora i Zahvalnica Hrvatske vatrogasne zajednice Fire Marshalu Johnu Orlandu iz New York Fire Departmenta (FDNY). Ista su priznanja 4. veljače 2026. uručena predstavniku francuske udruge PUI, predsjedniku Rémiju Dusboisu, veleposlaniku Republike Francuske Njegovoj Ekscelenciji Fabienu Fieschiu te stručnjakinja za sigurnost Renault Grupe Claire Petite Boulanger.

Svečanostima su nazočili predstavnici Hrvatske vatrogasne zajednice, saborski zastupnik Miro Totgergeli te predstavnici Državne vatrogasne škole i Vatrogasnih zajednica županija Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Zagrebačke. Zahvalnice su uručili glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković i predsjednik Predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader, dok su Medalje uručili zastupnik Totgergeli i predsjednik Predsjedništva Sanader.

Na dodjeli priznanja glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković naglasio je kako doprinos stranih stručnjaka ima konkretan utjecaj na razvoj hrvatskog vatrogastva, osobito u području novih tehnologija i rizika.

"Zahvaljujući operativnim iskustvima i stručnim znanjima koje je s nama podijelio John Orlando, Hrvatska vatrogasna zajednica je 2025. godine osnovala Radnu skupinu za vozila na električni pogon. Time smo napravili važan iskorak u preventivnom i edukativnom djelovanju te povećali sigurnost naših vatrogasaca na intervencijama. Također veliku ulogu u edukaciji naših vatrogasaca ima udruga PUI i Rémy Dusbois, pogotovo kroz organizaciju vježbi gdje simuliramo nesreće i požare na električnim vozilima", rekao je Tucaković.

Predsjednik Predsjedništva HVZ-a Sanader u svom je govoru istaknuo da dodjela Medalje i Zahvalnice predstavlja simbol trajnog partnerstva i međusobnog povjerenja.

"Ova priznanja izraz su zahvalnosti za nesebičan doprinos razvoju hrvatskog vatrogastva, ali i potvrda da Hrvatska vatrogasna zajednica njeguje i razvija međunarodnu suradnju s najuglednijim vatrogasnim organizacijama u svijetu. FDNY, PUI i Hrvatska vatrogasna zajednica dijele iste vrijednosti - profesionalnost, predanost i brigu za sigurnost građana", poručio je Sanader.

Predstavnica Renault Grupe, gospođa Claire Petite Boulanger, dodatno je naglasila nastavak i produbljenje suradnje s hrvatskim vatrogastvom. Istaknula je kako je Renault Grupa u 2026. godini namijenila hrvatskim vatrogascima posebna vozila za obuku i trening, uključujući hibridna i potpuno električna vozila, kako bi vatrogasci mogli praktično uvježbavati intervencije i upoznati se s tehničkim i sigurnosnim razlikama u odnosu na tradicionalna vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem.

Također je najavila održavanje stručnog seminara 15. i 16. rujna 2026. godine u Francuskoj, tijekom kojeg će inženjeri Renault Grupe hrvatskim vatrogascima predstaviti najnovija tehnološka rješenja, sigurnosne sustave i specifičnosti Renaultovih vozila. Seminar će obuhvatiti teorijski i praktični dio, čime će se dodatno unaprijediti znanja i operativna spremnost vatrogasnih snaga za postupanje u intervencijama koje uključuju nova pogonska rješenja.

Dodjelom ovih priznanja dodatno je potvrđena važnost kontinuirane razmjene znanja i iskustava, kao i nastavak uspješne suradnje između Hrvatske vatrogasne zajednice, New York Fire Departmenta i udruge Pompiers de l'Urgence Internationale.