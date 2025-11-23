Odron na kliškoj prometnici, intervenirali vatrogasci!

Na staroj kliškoj cesti, nešto niže od restorana Perlica, u nedjelju navečer došlo je do odrona kamenja, pri čemu je oštećeno jedno vozilo. Informaciju su nam potvrdili iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Kako navode iz policije, situacija je brzo stavljena pod kontrolu i nije bilo ozbiljnijih posljedica.

"Riječ je o jednom kamenu. Oštećena je felga na jednom vozilu. Vatrogasci su kamen već uklonili i promet se odvija normalno. Nitko nije ozlijeđen", kazali su nam iz policije.

Na terenu su, prema dostupnim informacijama, intervenirale nadležne službe te je cesta u kratkom roku očišćena, nakon čega je promet ponovno uspostavljen bez ograničenja. Vozačima se savjetuje dodatan oprez pri prolasku ovom dionicom, osobito u večernjim satima i nakon kiše, kada je mogućnost manjih odrona povećana.