ODMOR BEZ GRIŽNJE SAVJESTI Tata ostavio suprugu i 5-mjesečnu bebu te otputovao s prijateljima: 'Uzrujana supruga me zvala svako malo'

Jedan tata izazvao je burnu raspravu na društvenim mrežama nakon što je otkrio kako je ostavio suprugu i njihovu bebu od pet mjeseci kako bi otputovao s prijateljima na odmor.

Kako je podijelio u svojoj objavi na Redditu, svojim je postupkom uzrujao svoju ženu.

33-godišnjak je objasnio kako je njihovo dijete u posljednje vrijeme imalo velikih problema sa spavanjem, zbog čega je njegova supruga bila iscrpljena.

Ipak, kada ga je zamolila da otkaže putovanje na koje se spremao s prijateljima kako bi joj pomogao s djetetom, on je to odbio i svejedno otišao na odmor koji su on i njegovo društvo, kako kaže, planirali mjesecima.

''Mislim da nije pošteno što je uznemirena i ljutita što odlazim na odmor sa svojim prijateljima. Kada smo tek počeli planirati put, rekla mi je da mogu ići i sve smo rezervirali. Nekoliko dana prije putovanja promijenila je mišljenje i tražila od mene da sve otkažem. Naravno da nisam'', objasnio je.

Vikend putovanje

Isto tako, naglasio je kako je bila riječ o vikend-putovanju u trajanju od samo dva dana, ali ga je uzrujana supruga zvala svako malo. ''Govorila mi je da se boji, da želi da se vratim kući, ali nisam to napravio'', dodao je ovaj tata kojeg je zanimalo kako bi ostali postupili da su bili na njegovom mjestu.

I dok su se jedni složili s njim jer je riječ o putovanju koje je trajalo samo dva dana, drugi misle da je ipak trebao ostati kod kuće kako bi svojoj partnerici pomogao oko bebe.

''Tvoja se supruga ne osjeća dobro i potrebna joj je pomoć. Tvoj zadatak kao supruga, ali i oca vašeg zajedničkog djeteta, jest da joj u tome pomogneš. Mislim da si postupio pogrešno i da si trebao ostati kod kuće. Postpartum nije šala niti je jednostavan, ona je trebala tvoju pomoć'', napisala mu je jedna mama, piše Index.