Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je jučer da će prekinuti ofenzivu u Ukrajini samo ako se Kijev povuče s teritorija koje Moskva smatra svojima, zaprijetivši da će ih u suprotnom njegova vojska zauzeti silom. Ova oštra poruka dolazi u trenutku dok ruske snage polako, ali postojano napreduju istočnom Ukrajinom u iscrpljujućim bitkama protiv ukrajinskih snaga.

"Ako ukrajinske snage napuste teritorije koje drže, tada ćemo zaustaviti borbene operacije", rekao je Putin tijekom posjeta Kirgistanu. "Ako ne, tada ćemo to postići vojnim sredstvima."

Putin je ponovio tvrdnju da je ruska vojska okružila ukrajinske snage u Pokrovsku i Mirnogradu u regiji Donjeck. "Krasnoarmejsk i Dimitrov su potpuno okruženi", rekao je, koristeći ruska imena za te ukrajinske gradove.

Ustvrdio je i da je Moskva napredovala kod Vovčanska i Siverska te se približila važnom logističkom čvorištu Guljajpolje. Rusku ofenzivu "praktički je nemoguće zaustaviti, tako da se malo toga može učiniti po tom pitanju", zaključio je Putin. S druge strane, Ukrajina je demantirala da su Pokrovsk i Mirnograd opkoljeni, inzistirajući da njezine snage i dalje drže liniju bojišnice, piše Index.

Odlučna poruka iz Kijeva: "Zelenski neće potpisati dokument kojim se odriče od teritorija"

Kao odgovor na Putinove prijetnje, iz Kijeva je stigla odlučna poruka. Andrij Jermak, predstojnik Ureda predsjednika Ukrajine, izjavio je da Volodimir Zelenski neće potpisati nikakav dokument koji uključuje odricanje od ukrajinskog teritorija dok je na dužnosti, prenosi Ukrajinska Pravda.

"Dok je god Zelenski predsjednik, nitko ne treba računati na to da ćemo se odreći teritorija. On neće potpisati predaju teritorija. Ustav to zabranjuje. Nitko to ne može učiniti, osim ako ne želi ići protiv ukrajinskog ustava i ukrajinskog naroda", naglasio je Jermak u intervjuu za The Atlantic.

Jermak je dodao kako Zelenski namjerava povući crvenu liniju po najkontroverznijem pitanju u pregovorima - ruskom zahtjevu za suverenim ukrajinskim teritorijem. "Sve o čemu u ovom trenutku realno možemo razgovarati jest definiranje linije dodira. I to je ono što moramo učiniti", poručio je.

Američki mirovni plan

Pitanje okupiranog teritorija jedna je od najvećih prepreka u mirovnom procesu. Drugo ključno pitanje su zapadna sigurnosna jamstva za Ukrajinu. U pozadini ovih sukobljenih stavova odvijaju se američki diplomatski napori. Izvorni plan Washingtona i Moskve, izrađen bez konzultacija s europskim saveznicima, predviđao je povlačenje Kijeva iz istočne regije Donjeck i de facto američko priznanje regija Donjeck, Krim i Luhansk kao ruskih.

Nakon oštrih kritika iz Kijeva i Europe, SAD je ublažio prijedlog, no nova verzija još nije javno objavljena. Putin, koji je upoznat s novim planom, izjavio je kako bi on mogao poslužiti kao početak pregovora. "Općenito, slažemo se da bi to moglo činiti osnovu za buduće sporazume", rekao je o najnovijem nacrtu.

Najavio je i kako se američki pregovarač Steve Witkoff očekuje u Moskvi sljedeći tjedan kako bi razgovarali o revidiranom dokumentu, dok bi američki ministar kopnene vojske Dan Driscoll trebao posjetiti Kijev. Jermak je ranije potvrdio da će se zajednički rad američkih i ukrajinskih izaslanstava nastaviti kasnije ovog tjedna.

Rat bez kraja na vidiku

Unatoč diplomatskim naporima, situacija na terenu ostaje napeta. Rusija trenutno kontrolira oko petine ukrajinskog teritorija. Prema podacima Američkog instituta za proučavanje rata (ISW), ruske snage su tijekom 2025. godine osvajale prosječno 467 četvornih kilometara mjesečno, što je porast u odnosu na 2024. godinu.

Putin je također doveo u pitanje legitimitet ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, rekavši da bi potpisivanje bilo kakvog sporazuma s njim bilo pravno "gotovo nemoguće".

Ruska invazija na Ukrajinu, pokrenuta u veljači 2022. godine, izazvala je najgori oružani sukob u Europi od Drugog svjetskog rata. U ratu su poginule stotine tisuća ljudi, a milijuni su bili prisiljeni napustiti svoje domove.