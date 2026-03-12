Odlična vijest za tehnološke startupove u Splitu i Dalmaciji: Prijavi se u drugi GROWit akcelerator Digitalne Dalmacije

Splitsko-dalmatinska županija službeno je otvorila prijave za GROWit, akceleratorski program za poticanje tehnološkog poduzetništva i inovacija!

Namijenjen startupovima, GROWit Digitalne Dalmacije pruža financijsku i stručnu podršku za razvoj poslovnih ideja, s ciljem stvaranja jačeg lokalnog ekosustava koji podržava inovativne tehnologije.

Što je GROWit?

GROWit je sveobuhvatan program koji pomaže poduzetnicima u svakom koraku razvoja poslovanja. Od početne procjene poslovnih modela do individualnog savjetovanja, sudionici programa imaju priliku surađivati s iskusnim mentorima iz područja poduzetništva i tehnologije. Uz mentorstvo, GROWit nudi podršku u ključnim područjima poput komunikacije s investitorima, planiranja marketinških aktivnosti te internacionalizacije poslovanja. Ove usluge osmišljene su kako bi pomogle startupovima u širenju na tržišta i lakšem ulasku u fazu komercijalizacije.

Što nudi GROWit akcelerator?

Program pruža niz konkretnih benefita, uključujući financijsku potporu od 20.000 eura za šest odabranih startupova, besplatan uredski prostor u suvremeno opremljenom Županijskom tehnološkom hubu Digitalna Dalmacija u Splitu 3. Sljedeći stanari tehnološkog huba radit će u poticajnom i inovativnom okruženju uz stručnu podršku i savjetovanje, ključnu za ubrzanje rasta poslovanja.

Tko može sudjelovati?

Na natječaj se mogu prijaviti svi poslovni subjekti (obrt, d.o.o. ili j.d.o.o.) koji su u procesu razvoja tehnološkog proizvoda ili usluge sa sjedištem u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Prijavitelji moraju biti registrirani najviše 5 godina, odnosno do 7 godina ako razvijaju hardversko rješenje, te razvijati tehnološki proizvod ili uslugu s potencijalom za pozitivan gospodarski učinak. Važno je napomenuti kako sudionici drugih akceleratorskih programa u Splitsko-dalmatinskoj županiji nisu prihvatljivi za sudjelovanje.

Kako se prijaviti?

Prijava je jednostavna i odvija se putem online obrasca dostupnog na službenoj mrežnoj stranici Županije (www.dalmacija.hr), rubrika 'Natječaji' Upravnog odjela za informatiku i zajedničke poslove). Nakon što ispunite prijavu, primit ćete potvrdu o uspješnom zaprimljenju putem e-maila. Prijave ostaju otvorene 21 dan od trenutka objave natječaja, a stručna komisija odabrat će najbolje kandidate.

Što nakon prijave?

Nakon završene predfaze administrativno-tehničke obrade Povjerenstvo za obradu prijava će provesti fazu predselekcije u kojoj će primjenom kriterija za bodovanje prijava odrediti koji su od prijavitelja prešli eliminacijski bodovni prag skupivši minimalno 60 bodova od maksimalno 100 bodova i tako ostvarili pravo za ulazak u finalni odabir.

Faza finalnog odabira održat će se kao javno događanje na kojem će finalisti prezentacijom u trajanju od najviše 6 minuta predstaviti svoje projekte pred Povjerenstvom za finalni odabir, a potom odgovarati na njihova eventualna pitanja kako bi ih oni mogli adekvatno bodovati (3 minute za predstavljanje i 3 minute za pitanja i odgovore).

Rang lista s ostvarenim brojem bodova odabranih prijavitelja bit će javno objavljena na mrežnim stranicama Županije. Odabrani kandidati potpisuju ugovor koji definira uvjete korištenja dodijeljenih sredstava te prava i obveze sudionika.

Zašto sudjelovati u GROWit akceleratorskom programu?

GROWit je savršena prilika za tehnološke poduzetnike koji žele ubrzati razvoj svojih poslovnih ideja, proširiti mrežu kontakata i napraviti ključne korake prema komercijalizaciji proizvoda ili usluga.

Ako želite unaprijediti svoje poslovanje, imati ured u Županijskom tehnološkom hubu Digitalna Dalmacija i postati dio rastuće tehnološke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, prijavite se na GROWit akceleratorski program.

Više detalja o natječaju i link za prijavu dostupni su na: https://bit.ly/4biAFLo

Sve ostale informacije možete pronaći na službenoj stranici programa: GROWit2026 prijave