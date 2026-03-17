Odlična vijest za tehnološke startupove u Splitu i Dalmaciji: Prijavi se u drugi GROWit akcelerator Digitalne Dalmacije

Splitsko-dalmatinska županija i Digitalna Dalmacija otvorili su prijave za GROWit, akceleratorski program za poticanje tehnološkog poduzetništva i inovacija. Namijenjen startupovima, GROWit Digitalne Dalmacije pruža financijsku i stručnu podršku za razvoj poslovnih ideja, s ciljem stvaranja snažnijeg lokalnog ekosustava koji podupire inovativne tehnologije.

Što je GROWit?

GROWit je sveobuhvatan program koji pomaže poduzetnicima u svakom koraku razvoja poslovanja. Od početne procjene poslovnih modela do individualnog savjetovanja, sudionici programa imaju priliku surađivati s iskusnim mentorima iz područja poduzetništva i tehnologije. Uz mentorstvo, GROWit nudi podršku u ključnim područjima poput komunikacije s investitorima, planiranja marketinških aktivnosti te internacionalizacije poslovanja. Ove su usluge osmišljene kako bi pomogle startupovima u širenju na tržišta i lakšem ulasku u fazu komercijalizacije.

Što nudi GROWit akcelerator?

Program pruža niz konkretnih pogodnosti, uključujući financijsku potporu od 20.000 eura za šest odabranih startupova te besplatan uredski prostor u suvremeno opremljenom Županijskom tehnološkom hubu Digitalna Dalmacija u Splitu. Budući korisnici tehnološkog huba radit će u poticajnom i inovativnom okruženju uz stručnu podršku i savjetovanje, što je ključno za ubrzanje rasta poslovanja.

Tko može sudjelovati?

Na natječaj se mogu prijaviti svi poslovni subjekti (obrt, d.o.o. ili j.d.o.o.) koji razvijaju tehnološki proizvod ili uslugu i imaju sjedište u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Prijavitelji moraju biti registrirani najviše pet godina, odnosno do sedam godina ako razvijaju hardversko rješenje, te razvijati proizvod ili uslugu s potencijalom za pozitivan gospodarski učinak. Važno je napomenuti da sudionici drugih akceleratorskih programa u Splitsko-dalmatinskoj županiji nisu prihvatljivi za sudjelovanje.

Kako se prijaviti?

Prijava je jednostavna i odvija se putem online obrasca dostupnog na službenoj mrežnoj stranici Županije (www.dalmacija.hr), u rubrici „Natječaji” Upravnog odjela za informatiku i zajedničke poslove. Nakon ispunjavanja prijave, primit ćete potvrdu o uspješnom zaprimljenju putem e-pošte. Prijave su otvorene 21 dan od objave natječaja, a stručna komisija odabrat će najbolje kandidate.

Što nakon prijave?

Nakon završetka administrativno-tehničke obrade, Povjerenstvo za obradu prijava provest će fazu predselekcije. Primjenom kriterija bodovanja utvrdit će koji su prijavitelji prešli eliminacijski prag, odnosno ostvarili najmanje 60 od mogućih 100 bodova, čime stječu pravo sudjelovanja u finalnom odabiru.

Faza finalnog odabira održat će se kao javno događanje na kojem će finalisti prezentacijom u trajanju do šest minuta predstaviti svoje projekte pred Povjerenstvom za finalni odabir te odgovarati na eventualna pitanja (3 minute za prezentaciju i 3 minute za pitanja i odgovore).

Rang-lista s ostvarenim brojem bodova odabranih prijavitelja bit će javno objavljena na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije. Odabrani kandidati potpisuju ugovor kojim se definiraju uvjeti korištenja dodijeljenih sredstava te prava i obveze sudionika.

Zašto sudjelovati u GROWit akceleratorskom programu?

GROWit je izvrsna prilika za tehnološke poduzetnike koji žele ubrzati razvoj svojih poslovnih ideja, proširiti mrežu kontakata i napraviti ključne korake prema komercijalizaciji proizvoda ili usluga.

Ako želite unaprijediti svoje poslovanje, dobiti ured u Županijskom tehnološkom hubu Digitalna Dalmacija i postati dio rastuće tehnološke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, prijavite se na GROWit akceleratorski program.

Više detalja o natječaju i poveznicu za prijavu možete pronaći na: https://bit.ly/4biAFLo

Sve ostale informacije dostupne su na službenoj stranici programa: GROWit2026 prijave