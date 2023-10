ODLAZI LI LEKO? Već se spominje njegov nasljednik. Dobro je poznato ime

Iako su je neki zazivali, Ivan Leko u nedjelju nije ponudio ostavku nakon četvrtog poraza Hajduka u posljednjih šest HNL utakmica. Loša predstava Bijelih okončana je s dva pogotka njihovoj u mreži te bez udarca u okvir protivničkog gola, a nezadovoljstvo s tribina jasno se čulo na kraju susreta kada su se Poljudom prolomili glasni zvižduci te povici "Leko odlazi".

- Normalno je da su ljudi razočarani, ali nitko nije razočaraniji od mene - poručio je trener Bijelih poslije okršaja s Osijekom i dodao:

- Najlakše je predati se i reći "hajde, vozi". Ja sam došao ovdje iz emocije, ogromne emocije. I da kažem da idem, bio bih sebi smiješan. Izgubili smo četiri od šest, što ne znači da ne možemo u petak početi niz od deset pobjeda, piše Sportske novosti.

Leko se, dakle, već okrenuo idućim izazovima, a pred novinarima je čak i otkrio kako ima rješenje za sljedeće utakmice.

- Ne jamčim da će biti pravo rješenje, ali imam ga - rekao je na tu temu.

No što će reći Uprava Hajduka nakon novog teškog udarca? Hoće li Leki progledati kroz prste ili će se odlučiti za promjenu na klupi?

Kako saznaju Sportske novosti od izvora bliskog klubu, u vodstvu Hajduka "postoje velike simpatije prema Goranu Tomiću i u slučaju da Leko dobije otkaz on je najozbiljniji kandidat za idućeg trenera splitskoga kluba."

Što se tiče Tomića, on je nakon odlaska iz Rijeke 24 utakmice proveo na klupi Al-Nasr SC-a, kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali onda je došlo do njihovog razlaza kojeg je objasnio u razgovoru za Sportske novosti.

- Kako sam imao potpisan ugovor do kraja sezone, još početkom travnja u klubu su mi rekli da me žele u ulozi trenera i u sljedećoj sezoni. Lako smo se i brzo dogovorili, a ja sam dobio mandat da osmislim pripreme za novu sezonu, te da krenem sa slaganjem momčadi. Mogu samo reći da su tjedni prolazili, a da mi ugovor nije predočen. Ne znam zašto je bilo tako, mogu tek zaključiti da ih je mučio neki crv sumnje i da zato ugovor nije potpisan. Ako smo sve dogovorili i ako postoji obostrani respekt i povjerenje, onda nema razloga otezati - otkrio nam je prije otprilike pet mjeseci pa dodao:

- Nisam tip trenera koji želi raditi u sredini u kojoj nema neupitnu podršku. Stava sam da trener i klub moraju disati zajedno da bi se postigao maksimalan ili barem optimalan rezultat. Dolazeći u Al Nasr prihvatio sam ugovor do kraja sezone, dajući im i tako do znanja da nemam problema dati im period u kojem će me moći upoznati i vidjeti jesam li ja trener kakvog žele ili nisam. U pola godine napravili smo puno dobrih stvari, bez problema se izvukli iz zone ispadanja, značajno poboljšali igru. Napokon, oni su bili ti koji su mi ponudili novi ugovor. No, nakon toga otezanja koje se razvuklo na više od mjesec dana, pozvao sam ih za stol i rekao da - odlazim.