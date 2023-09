ODLAZAK LEGENDE Preminuo gitarist Dire Straitsa

U 68. godini života preminuo je Jack Sonni, gitarist Dire Straitsa, potvrdio je Daily Mail.

Vijest o glazbenikovoj smrti bend je podijelio na društvenim mrežama uz fotografiju i opis 'Počivaj u miru''.



Sonni je bio poznat kao 'drugi gitarist' nakon što se 1984. priključio bendu kojeg su 1977. osnovali Mark i David Knopfler te John Illsley i Pick Withers.

S njima je radio kroz jedno od najpoznatijih razdoblja u karijeri Dire Straitsa, izdavanja petog studijskog albuma Brothers in Arms'. Album je objavljen 1985. i proveo je 14 uzastopnih tjedana na prvom mjestu britanske ljestvice albuma, te devet na Billboardovoj 200 ljestvici. Album uključuje najpoznatije pjesme, kao što su 'Walk Of Life', 'Money For Nothing' i 'Brothers In Arms', prenose 24 sata.

Sonni je također nastupio na jednom od najvećih dobrotvornih koncerata u povijest glazbe, Live Aidu na Wembleyju. Na glazbenikovoj web stranici je opisan kao 'pisac, glazbenik, otac i djed koji je srcu primio stvarnost teško naučene lekcije da je život kratak'. Nisu otkrili uzrok smrti, ali je glazbenik već neko vrijeme imao zdravstvene probleme. Vijest o njegovoj smrti ganula je brojne obožavatelje koji su ga opisali kao idola i inspiraciju te su poslali poruke podrške njegovoj obitelji.

