Odgođena utakmica SHNL-a

Utakmica 19. kola SuperSport HNL-a između NK Varaždina i HNK Gorice, koja se trebala igrati danas u 16:00 sati na Gradskom stadionu u Varaždinu, odgođena je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i stanja travnjaka.

Kako se doznaje iz NK Varaždina, odluka je donesena nakon pregleda terena u kojem su sudjelovali glavni sudac i delegat utakmice, kao i predstavnici oba kluba. Vrlo niske temperature u prethodnom razdoblju, uz loše vremenske prilike, ostavile su traga na travnjaku, pa je procijenjeno da bi odigravanje utakmice moglo ugroziti sigurnost igrača te regularnost natjecanja.

Iz varaždinskog kluba naglašavaju kako je odgoda donesena upravo u interesu zaštite igrača i očuvanja natjecateljskih uvjeta, a novi termin susreta već je određen.

Prema informacijama iz NK Varaždina, utakmica će se igrati u ponedjeljak s početkom u 16:00 sati.