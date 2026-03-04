Odgođena komemoracija za Hameneija

Komemoracija za pokojnog vrhovnog vođu Alija Hameneija, koja je trebala započeti u srijedu u 22 sata po lokalnom vremenu, službeno je odgođena, objavila je iranska novinska agencija Tasnim, prenosi Dnevnik.hr.

Kao glavni razlog odgode navode se "logistički izazovi". Službenici tvrde da su primili veliki broj zahtjeva građana iz različitih iranskih pokrajina koji žele doputovati u Teheran kako bi prisustvovali ispraćaju te je potrebno dodatno vrijeme za organizaciju.