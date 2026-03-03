Izabran novi vrhovni vođa Irana

Iranska Skupština stručnjaka izabrala je Mojtabu Hoseinija Hameneija za novog vrhovnog vođu Islamske Republike, objavio je Iran International.

Prema istom izvoru, izbor je proveden pod pritiskom Islamske revolucionarne garde (IRGC).

Mojtaba Hamenei nasljeđuje oca, ajatolaha Alija Hameneija, koji je poginuo u izraelskom zračnom napadu rano u subotu.

Riječ je o drugom najstarijem sinu bivšeg vrhovnog vođe. Kao mladić sudjelovao je u Iransko-iračkom ratu u redovima IRGC-a, a kasnije je vodio paravojnu organizaciju Basij, koja je sudjelovala u gušenju prosvjeda nakon izbora 2009. godine.