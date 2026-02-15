Odbojkašice Ribole Kaštela slavile u derbiju u Zaprešiću i upisale devetu pobjedu zaredom

U derbiju 13. kola SuperSport Superlige Hrvatske odbojkaške lige, odbojkašice ŽOK Ribola Kaštela ostvarile su veliku gostujuću pobjedu protiv izravnog konkurenta za vrh tablice, OK Neba.

Kaštelanke su u Zaprešiću slavile rezultatom 3:1 (25:18, 17:25, 25:18, 25:22) i tako nastavile impresivan niz pobjeda.

Susret drugoplasirane i trećeplasirane ekipe prvenstva opravdao je očekivanja. Ribola je od samog početka pokazala odlučnost i kvalitetu, kontrolirajući ritam utakmice u tri od četiri seta. Nakon sigurnog osvajanja prvog seta, domaće su igračice uzvratile u drugom, no Kaštelanke su u nastavku ponovno preuzele inicijativu i mirnom, zrelom igrom privele susret kraju.

Zrela igra u ključnim trenucima

Igor Arbutina: Najzrelija utakmica sezone

Trener ŽOK Ribola Kaštela Igor Arbutina nije skrivao zadovoljstvo.

„Evo još jedna teška utakmica iza nas. Moram reći da smo možda, otkad sam ja glavni trener ekipe, odigrali najzreliju utakmicu. Kontrolirali smo gotovo cijeli tijek susreta, osim tog jednog seta. Po govoru tijela i ponašanju djevojaka vidjelo se da vjeruju u pobjedu i tako su izgledale na terenu. Mislim da smo nadigrali ekipu Neba u svim elementima, pogotovo kad je bilo najvažnije. Čestitam djevojkama na mentalno snažnoj i zreloj utakmici koja nas je dovela do pobjede. Ovo nam treba biti dodatni poticaj da nastavimo u istom ritmu.“

Nina Strize: Jedna od najboljih utakmica

Najefikasnija u redovima Ribole bila je Nina Strize, koja je nakon susreta podijelila dojmove.

„Izuzetno sam sretna. Odigrale smo sve što smo se taktički dogovorile s trenerom. Bila je ovo vrlo zahtjevna utakmica i mislim da je jedna od naših najboljih ove sezone. Čestitam igračicama Neba na prikazanoj igri, ali prije svega svojim suigračicama. Sretne se vraćamo u Kaštela i okrećemo novoj, još jednoj vrlo teškoj utakmici.“

Zadovoljstvo u svlačionici Kaštelanki

Slično razmišlja i Lara Dežulović.

„Presretna sam zbog još jedne pobjede. Čestitam svojim suigračicama na izuzetno kvalitetnoj utakmici. Od početka sam vjerovala da možemo pobijediti Nebo i to smo na kraju i dokazale. Nove bodove nosimo iz Zagreba i to nam daje dodatno samopouzdanje.“

Kapetanica Dora Matas naglasila je važnost kontinuiteta i zajedništva.

„Prvenstveno čestitam svojim suigračicama na prikazanoj igri. Odigrale smo točno ono što smo se dogovorile i borile se za svaki poen. Ponosna sam na ekipu i mislim da smo dokazale koliko vrijedimo. Ovo nam je već deveta pobjeda zaredom i kad igramo ovako, možemo pobijediti svakog protivnika. Čestitam i domaćim igračicama na dobroj utakmici. Polako se primičemo vrhu i sada nas čeka prvoplasirana Mladost.“

Nova velika utakmica na rasporedu je već u subotu u 17 sati u Gradskoj dvorani u Kaštelima, kada Ribola dočekuje vodeću zagrebačku Mladost. Bit će to još jedan pravi derbi i prilika da “malene” nastave pobjednički niz.

Pozivamo sve ljubitelje odbojke, mlade Kaštelane i Kaštelanke da ispune tribine i pruže snažnu podršku našim djevojkama u borbi protiv aktualnih prvakinja.