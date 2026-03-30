Odbio test na droge i uhvaćen za volanom bez dozvole: Ponavljač iz Splita ide na Bilice

U subotu, 28. ožujka 2026.godine oko 21,15 sati u Mosećkoj ulici u Splitu policijski službenici Druge policijske postaje Split zaustavili su vozilo kojim je upravljao 54-godišnjak, ponavljač prometnih prekršaja.

Odbio je zahtjev policijskih službenika da obavi testiranje na prisutnost droge u organizmu i utvrđeno je da upravlja vozilom nakon što mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova, odnosno upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilom, a ne može pristupiti polaganju do studenog 2027.godine.

Uhićen je, a od njega je privremeno oduzeto vozilo i odveden je na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje s obzirom na to da se radi o ponavljaču prometnih prekršaja koji je u posljednje dvije godine dva puta pravomoćno kažnjen, da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od godine dana i da se donese odluka kojom će od njega biti trajno oduzeto vozilo.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor, a uskoro će biti donesena i odluka o odgovornosti za počinjene prekršaje.