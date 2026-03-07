Odbijanje testa na droge skupo ga stajalo: Policija izdala kaznu i zabranu vožnje

Jučer iza podne, na području mjesta Murvica policijski službenici su u osobnom automobilu zadarskih registarskih oznaka kontrolirali 39-godišnjaka koji je odbio punuđeni preliminarni test na prisutnost opojnih sredstava u organizmu.

Budući je odbio preliminarno testiranje na droge, isključen je iz prometa te sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa, odnosno izdan mu je prekršajni nalog s predviđenom novčanom kaznom od 1.320,00 eura te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od tri mjeseca.

Policija podsjeća: "Odbijanje testiranja na alkohol i droge je kažnjivo!"

Kažnjivo je odbijanje vozača u prometu da se podvrgnu ispitivanju prisustva u organizmu alkohola, droga ili lijekova ili liječničkom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina i to novčanom kaznom od 1320 do 2650 eura ili kaznom zatvora do 60 dana, a moguće je i provođenje mjere privremenog oduzimanja vozila ukoliko se radi o recidivistu u činjenju prekršaja.