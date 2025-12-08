Od utorka nova regulacija prometa u ovoj ulici u Splitu

U sklopu „Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P1, koji nosi naziv „Izgradnja spoja sustava odvodnje južnog sliva grada Splita na UPOV (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) Stupe i dogradnja podmorskog ispusta Stobreč.

U utorak, 09.12.2025.g. nastavljaju se radovi u ulici Put svetog Lovre. Tijekom izvođenja radova navedene faze predviđa se potpuno zatvaranje zapadnog kolnika Put svetog Lovre do križanja sa ulicom Klanci. Radovi će se odvijati sukcesivno kroz više faza iz razloga što manjeg ometanja lokalnog prometa i stanovništva. Promet će se odvijati istočnim kolnikom dvosmjerno regulacijom mobilnim semaforom te zatvaranjem za promet spoja s ulicom Klanci. Molimo sve sudionike u prometu za razumijevanje i pridržavanje privremene regulacije.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin_Faza 2“ investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.