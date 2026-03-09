Od sutra stupa velika promjena u splitskoj bolnici. U funkciji će biti rampa!

Od utorka, 10. ožujka, na glavnom ulazu u bolnički kompleks KBC-a Split na Firulama u funkciji će biti rampa koja će regulirati promet od ulaza do zgrade ginekologije. Kako je otkrila Kristina Bitanga, glasnogovornica KBC-a Split, cilj ove mjere je osigurati nesmetan prolaz vozilima hitnih i interventnih službi te povećati sigurnost unutar bolničkog kruga. Prema informacijama koje je iznijela Bitanga, iznimno će se propuštati i vozila građana koji dovoze bližnje na hitnu medicinsku pomoć. Njima će biti omogućeno samo kratko zaustavljanje ispred hitnih prijema, ali bez mogućnosti parkiranja.
Splitska bolnica uskoro uvodi veliku promjenu. Više nema vožnje u krugu bolnice: "Vozila hitne pomoći projure kroz cijeli grad, a onda zapnu u bolničkom krugu…"
Ostali vozači ulaze iz Zajićeve i Puta iza nove bolnice
Sva ostala vozila u bolnički kompleks na Firulama ubuduće će ulaziti iz Ulice Zajićeva i Puta iza nove bolnice.
Kristina Bitanga naglasila je da je KBC Split prvenstveno zdravstvena ustanova čija je osnovna zadaća osigurati pravodobnu i sigurnu zdravstvenu zaštitu pacijentima. No, taj je proces često otežan zbog prometnih gužvi i nepropisnog parkiranja, osobito u krugu bolnice na Firulama.
Kako je otkrila glasnogovornica KBC-a Split, Uprava bolnice već dulje vrijeme upozorava na manjak prometne kulture i odgovornosti vozača, no problemi su se nastavili unatoč jasno postavljenim znakovima zabrane parkiranja. Zbog toga su, ističe Bitanga, uvedene fizičke prepreke kao jedino učinkovito rješenje. Dodaje i da su stupići postavljeni isključivo na lokacijama na kojima je parkiranje i ranije bilo zabranjeno, odnosno da nijedno postojeće parkirno mjesto nije ukinuto.
Poseban razlog za ovakve mjere je, navodi, konkretan sigurnosni rizik. Nedavno je u glavnoj zgradi stacionara na Firulama izbio manji požar, a vatrogasna vozila nisu se imala gdje zaustaviti upravo zbog nepropisno parkiranih automobila. Također, nije rijetkost da se i vozila hitne pomoći, nakon žurne vožnje kroz grad, u krugu bolnice dodatno usporavaju ili blokiraju. Za KBC Split prometnica od glavnog ulaza do zgrade onkologije i helidroma ostaje ključna prometna žila i mora biti prohodna u svakom trenutku.
Traži se dugoročno rješenje za parking
Bitanga je otkrila i da KBC Split paralelno radi na pronalasku održivog modela za rješavanje problema parkiranja, ali da bolnica taj problem ne može riješiti samostalno. Razgovori sa zainteresiranim stranama već traju, a iz bolnice očekuju konkretne pomake u skorije vrijeme. Upozorila je i da parkirnih mjesta u sklopu bolnice već odavno nema dovoljno ni za zaposlenike ni za pacijente, ali je podsjetila kako se u krugu od oko 300 metara od bolnice nalazi više od tisuću parkirnih mjesta. Dio njih je besplatan, a dio komercijalan.
Istodobno, iz KBC-a Split poručuju da su u stalnim razgovorima s Gradom Splitom te pozdravljaju najavu izgradnje velike garaže na Blatinama.
Javni prijevoz kao važna alternativa
Kao dio šireg rasterećenja prometa, u KBC-u Split ističu važnost javnog prijevoza. Prema riječima Kristine Bitange, suradnja s gradskim prijevoznikom je dobra, a tijekom protekle godine Promet je povećao broj prolazaka autobusnih linija Poljičkom ulicom na oko 400 dnevno, što je šezdesetak više nego ranije.
U KBC-u vjeruju da će uvođenje ovakvog režima prometa, uz veći red i sigurnost, dugoročno biti na zadovoljstvo svih.