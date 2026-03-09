Od sutra stupa velika promjena u splitskoj bolnici. U funkciji će biti rampa!

Od utorka, 10. ožujka, na glavnom ulazu u bolnički kompleks KBC-a Split na Firulama u funkciji će biti rampa koja će regulirati promet od ulaza do zgrade ginekologije. Kako je otkrila Kristina Bitanga, glasnogovornica KBC-a Split, cilj ove mjere je osigurati nesmetan prolaz vozilima hitnih i interventnih službi te povećati sigurnost unutar bolničkog kruga. Prema informacijama koje je iznijela Bitanga, iznimno će se propuštati i vozila građana koji dovoze bližnje na hitnu medicinsku pomoć. Njima će biti omogućeno samo kratko zaustavljanje ispred hitnih prijema, ali bez mogućnosti parkiranja.

Ostali vozači ulaze iz Zajićeve i Puta iza nove bolnice

Sva ostala vozila u bolnički kompleks na Firulama ubuduće će ulaziti iz Ulice Zajićeva i Puta iza nove bolnice.

Kristina Bitanga naglasila je da je KBC Split prvenstveno zdravstvena ustanova čija je osnovna zadaća osigurati pravodobnu i sigurnu zdravstvenu zaštitu pacijentima. No, taj je proces često otežan zbog prometnih gužvi i nepropisnog parkiranja, osobito u krugu bolnice na Firulama.

Kako je otkrila glasnogovornica KBC-a Split, Uprava bolnice već dulje vrijeme upozorava na manjak prometne kulture i odgovornosti vozača, no problemi su se nastavili unatoč jasno postavljenim znakovima zabrane parkiranja. Zbog toga su, ističe Bitanga, uvedene fizičke prepreke kao jedino učinkovito rješenje. Dodaje i da su stupići postavljeni isključivo na lokacijama na kojima je parkiranje i ranije bilo zabranjeno, odnosno da nijedno postojeće parkirno mjesto nije ukinuto.

Poseban razlog za ovakve mjere je, navodi, konkretan sigurnosni rizik. Nedavno je u glavnoj zgradi stacionara na Firulama izbio manji požar, a vatrogasna vozila nisu se imala gdje zaustaviti upravo zbog nepropisno parkiranih automobila. Također, nije rijetkost da se i vozila hitne pomoći, nakon žurne vožnje kroz grad, u krugu bolnice dodatno usporavaju ili blokiraju. Za KBC Split prometnica od glavnog ulaza do zgrade onkologije i helidroma ostaje ključna prometna žila i mora biti prohodna u svakom trenutku.

Traži se dugoročno rješenje za parking

Bitanga je otkrila i da KBC Split paralelno radi na pronalasku održivog modela za rješavanje problema parkiranja, ali da bolnica taj problem ne može riješiti samostalno. Razgovori sa zainteresiranim stranama već traju, a iz bolnice očekuju konkretne pomake u skorije vrijeme. Upozorila je i da parkirnih mjesta u sklopu bolnice već odavno nema dovoljno ni za zaposlenike ni za pacijente, ali je podsjetila kako se u krugu od oko 300 metara od bolnice nalazi više od tisuću parkirnih mjesta. Dio njih je besplatan, a dio komercijalan.

Istodobno, iz KBC-a Split poručuju da su u stalnim razgovorima s Gradom Splitom te pozdravljaju najavu izgradnje velike garaže na Blatinama.

Javni prijevoz kao važna alternativa

Kao dio šireg rasterećenja prometa, u KBC-u Split ističu važnost javnog prijevoza. Prema riječima Kristine Bitange, suradnja s gradskim prijevoznikom je dobra, a tijekom protekle godine Promet je povećao broj prolazaka autobusnih linija Poljičkom ulicom na oko 400 dnevno, što je šezdesetak više nego ranije.

U KBC-u vjeruju da će uvođenje ovakvog režima prometa, uz veći red i sigurnost, dugoročno biti na zadovoljstvo svih.