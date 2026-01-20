Splitska bolnica uskoro uvodi veliku promjenu. Više nema vožnje u krugu bolnice: "Vozila hitne pomoći projure kroz cijeli grad, a onda zapnu u bolničkom krugu…"

U krugu splitske bolnice svaki metar prohodne prometnice znači razliku između pravovremene reakcije i opasnog kašnjenja. No unatoč jasnim pravilima i oznakama, dio vozača već dugo parkira "gdje god stigne" – na mjestima na kojima se ne smije, uz prometnice kojima prolaze hitne službe i na ključnim točkama koje moraju ostati slobodne upravo zbog pacijenata i djelatnika. Takvo ponašanje ne stvara samo gužve i nervozu, nego izravno ugrožava sigurnost i rad KBC-a Split, osobito na Firulama, gdje je protok interventnih vozila svakodnevna nužnost.

Zbog svega toga KBC Split odlučio je uvesti dodatne mjere, a jedna od najvećih promjena tek slijedi: uskoro u funkciju ulazi rampa na glavnom ulazu, a pristup bolničkom krugu bit će znatno strože kontroliran. Cilj je jasan – osigurati prohodnost, smanjiti blokade i omogućiti hitnim službama da rade bez prepreka koje im stvaraju nesavjesni vozači.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Primarna uloga KBC-a je pružiti zdravstvenu zaštitu"

O problemu i novim rješenjima govorila je za Dalmaciju Danas Kristina Bitanga, glasnogovornica Kliničkog bolničkog centra Split. Kako ističe, bolnica se svakodnevno susreće s ozbiljnim poteškoćama uzrokovanima prometnim stanjem unutar kompleksa.

"Primarna uloga KBC-a je pružiti zdravstvenu zaštitu pacijentima koja se često, zbog prometnih okolnosti u krugu bolnice, odvija uz znatne poteškoće. Svjesni smo nedostatka parkinga, i na Križinama, a pogotovo na Firulama. Uprava KBC-a već neko vrijeme neuspješno apelira na prometnu kulturu i odgovornost građana. Važno je istaknuti da se postavljanjem stupića ne ukida niti jedno parkirno mjesto već se osigurava prohodnost hitnih službi i dostupnost zdravstvene zaštite."

Stupići na mjestima gdje je parkiranje i ranije bilo zabranjeno

Jedna od mjera koja je već vidljiva u bolničkom krugu je postavljanje stupića, ali – naglašavaju iz KBC-a – ne na mjesta gdje je parkiranje dopušteno.

"Stupići su postavljeni na nekoliko lokacija i to isključivo na ona mjesta na kojima je i prije bilo zabranjeno parkirati. No unatoč jasno postavljenim oznakama o zabranjenom parkiranju, ljudi su ih redovito ignorirali i parkirali svoja vozila. Stoga smo bili primorani pronaći neko drugo rješenje."

U praksi to znači da se fizičkim zaprekama pokušava spriječiti navika koja se iznova ponavljala: ignoriranje znakova i zauzimanje prostora koji mora ostati slobodan.

Najveća novost koja se uvodi u krugu KBC-a Split je rampa na glavnom ulazu – mjera koja bi trebala promijeniti način ulaska i kretanja vozila kroz kompleks.

"Novost je i rampa koja je postavljena na glavnom ulazu i koja će uskoro u funkciju, o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti javnost. Kroz nju će moći ulaziti samo vozila hitnih i interventnih službi, uz iznimke onih građana koji svoje bližnje voze na pružanje liječničke pomoći. Oni će se, ispred ulaza naših hitnih prijema, moći kratko zadržati, bez mogućnost parkiranja."

Drugim riječima, hitne i interventne službe imat će prioritetan ulaz, a za građane koji dovoze svoje bližnje predviđeno je kratko zadržavanje ispred hitnih prijema – ali bez parkiranja. Upravo tu, gdje se često stvaraju "divlja" zaustavljanja i improvizirana parkiranja, bolnica želi uvesti jasniji red.

Kad vatrogasci nemaju gdje stati: Posljedice nesavjesnog parkiranja

KBC Split upozorava da se ne radi o apstraktnom problemu komfora, nego o situacijama koje imaju vrlo konkretne i opasne posljedice. Bitanga navodi primjer koji, kako kaže, najbolje pokazuje razmjere problema.

"Nepropisno parkirani automobili zaista su nam predstavljani veliki problem. Evo nedavno smo imali manji požar u glavnoj zgradi stacionara na Firulama, a vatrogasna vozila nisu se imala gdje zaustaviti upravo zbog nepropisno parkiranih vozila. Nerijetko i vozila hitne pomoći projure kroz cijeli grad, a onda zapnu u bolničkom krugu zbog nesavjesnih vozača. Nama je prometnica od glavnog ulaza u kompleks Firule do zgrade onkologije 'žila kucavica' i ona u svakom trenutku mora biti prohodna zbog hitnih i interventnih službi odnosno naših pacijenata. Nažalost, tu su prometnicu građani često koristili za kraćenje puta, do klerikata i tog dijela grada, što nam je stvaralo dodatnu gužvu."

Ova rečenica o "žili kucavici" zapravo sažima cijeli problem: bolnički promet nije isto što i gradska ulica na kojoj se može "snaći". U bolnici su minute često ključne, a svaki zastoj – osobito onaj uzrokovan nepropisno parkiranim vozilima – može postati ozbiljan rizik.

Parkinga nema dovoljno, ali bolnica to ne može riješiti sama

Iz KBC-a pritom ne ignoriraju činjenicu da je nedostatak parkirnih mjesta realnost, i na Križinama i na Firulama. No ističu da rješenje nije u "snalaženju" na zabranjenim mjestima, nego u sustavnom modelu koji zahtijeva širu suradnju.

"I mi u bolnici, i naši građani, bili bismo sretni da imamo veliki parking i da ovakvih problema o kojima pričamo nema. Nažalost, to nije tako. Intenzivno se radi i na pronalasku najboljeg modela za rješenja parkinga, no zbog niza razloga bolnica to ne može riješiti sama. Nadamo se da ćemo uskoro, u razgovorima koji već traju sa zainteresiranim stranama, pronaći rješenje za ovaj problem."

U cijeloj priči kao jedna od alternativa ističe se javni gradski prijevoz, a iz KBC-a navode i konkretne pomake u frekvenciji linija u okolici bolnice, kao i razgovore s Gradom o prometnom rasterećenju.

"Aletrnativa je, naravno, javni gradski prijevoz. U protekloj godini Promet je pojačao broj prolazaka autobusa Poljičkom ulicom, tako dnevno imamo oko 400 prolazaka autobusnih linija, što je oko 60 prolazaka više nego ranije. Kontinuirano razgovaramo s Gradom Splitom o prometnom rasterećenju ovog područja, osobito u kontekstu problema parkiranja u neposrednoj blizini bolnice. Osim postojećih parkirnih mjesta u samoj blizini bolnice, najavljuje se i izgradnja velike garaže na Blatinama, koja bi trebala imati znatne kapacitete od kojih će dio zasigurno koristiti djelatnici KBC-a, kao i pacijenti koji dolaze na preglede."

Što građane čeka u krugu KBC-a Split?

KBC Split jasno poručuje da je cilj novih mjera jednostavan: spriječiti da bolnički krug postane "besplatno parkiralište" i prečac kroz grad, te osigurati da hitne službe, vatrogasci i medicinski timovi imaju prohodan put kad je najvažnije.

Stupići su već postavljeni na kritičnim lokacijama na kojima je parkiranje i ranije bilo zabranjeno, a rampa na glavnom ulazu – čim uđe u funkciju – donosi veliku promjenu režima ulaska i kretanja kroz kompleks. Poruka je jasna: nepropisno parkiranje više neće prolaziti "na sreću", jer je cijena takve neodgovornosti previsoka za bolnicu, djelatnike i pacijente.