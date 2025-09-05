Od subote se otvara sjeverna strana Marjana. Grad Split je objavio zabrinjavajuće vijesti

Grad Split obavještava građane i posjetitelje da će od subote, 6. rujna, sjeverna strana Park-šume Marjan, točnije šetalište Marina Tartaglie – prometnica od Spinutskih vrata do rampe Institut – biti otvorena za javnost.

Posjetitelji se mole da se kreću isključivo po prometnici. Silazak s prometnice te ulazak na neosigurane pješačke puteve i staze u šumi bit će na vlastitu odgovornost. Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan označila je sva neosigurana područja, a građani se pozivaju da poštuju izdana upozorenja.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

U prethodnom razdoblju interventno se, u okviru raspoloživih sredstava, radilo na uklanjanju oštećenih stabala i opasnih grana kako bi se osigurala sigurnost svih posjetitelja.

Otvoreni glavni marjanski putevi i plaže

Po završetku sanacije otvoreni su svi glavni marjanski putevi: Šetalište I. Meštrovića, Šetalište M. Tartaglie, Šetalište A. Marangunića, Šetalište L. Botića, kao i područja Sustipan, Zvončac, plaža Prva voda te plaža za osobe s invaliditetom.

Posebno je sanirano područje oko lugarnice na Benama, koje je služilo kao glavno stovarište uklonjene oštećene drvne mase. Više od 200 m³ oštećenih stabala obrađeno je u iveru, a dobiveni malč rasprostrt je u šumsku sastojinu iznad prometnice na Benama i uz Vatrogasni put.

Planovi za cjelokupnu sanaciju Marjana

Za nastavak radova hitnim rebalansom proračuna osigurana su sredstva za cjelokupnu sanaciju Park-šume Marjan. Aktivno se utvrđivala šteta kako bi se dobili točni podaci i procijenjeni trošak sanacije, što je preduvjet za raspisivanje javne nabave.

Ugovorene su stručne analize i mjere, uključujući:

izradu mišljenja o opasnosti gradacije potkornjaka nakon vjetroloma s prijedlogom mjera i rokova za suzbijanje,

snimanje dronom i izradu digitalnog ortofoto snimka Park-šume Marjan,

stručnu analizu ortofoto snimka za utvrđivanje prostornog rasporeda i broja srušenih i oštećenih stabala.

Povjerenstvo i priprema radova

Osnovano je Povjerenstvo za sanaciju vjetroloma u Park-šumi, savjetodavno stručno tijelo koje pruža preporuke i prijedloge za izbor najprikladnije tehnike i dinamike radova. Nakon dobivenih podataka, izrađeni su projektni zadaci za izvođenje šumarskih radova te priprema i nadzor nad njihovim izvođenjem. Povjerenstvo je održalo dva sastanka, a trenutno je u tijeku raspisivanje javne nabave.

Građani će o početku izvođenja radova biti pravovremeno obaviješteni.