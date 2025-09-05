Otvara se splitski Marjan, ali važno je znati jednu stvar. Evo što smo doznali

Veliko nevrijeme koje je prije dva mjeseca pogodilo Split ostavilo je iza sebe brojne posljedice, a najviše je stradala park-šuma Marjan. Olujni vjetar i jaka kiša srušili su velik broj stabala, oštetili staze i učinili šumu nesigurnom za posjetitelje.

Kako doznajemo iz Grada Splita, nakon tjedana čišćenja i sanacije, od ovog vikenda ponovno će biti otvorena glavna marjanska cesta. Građani će moći nesmetano šetati i rekreirati se na dionici od sjevernih vrata pa sve do Instituta.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Važna vijest za Splićane

Ulazak u samu šumu, međutim, ostaje rizičan. Iako nije izričito zabranjen, dopušten je isključivo na vlastitu odgovornost. Preporuka je da se šuma i dalje izbjegava, jer na mnogim mjestima i dalje prijete srušena stabla i nestabilan teren.

Otvaranjem ceste građanima se vraća važan prostor za svakodnevni život i rekreaciju, dok će potpuna sigurnost Marjana ipak zahtijevati dodatno vrijeme i nastavak sanacijskih radova.