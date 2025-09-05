Close Menu

Otvara se splitski Marjan, ali važno je znati jednu stvar. Evo što smo doznali

Novosti na Marjanu

Veliko nevrijeme koje je prije dva mjeseca pogodilo Split ostavilo je iza sebe brojne posljedice, a najviše je stradala park-šuma Marjan. Olujni vjetar i jaka kiša srušili su velik broj stabala, oštetili staze i učinili šumu nesigurnom za posjetitelje.

Kako doznajemo iz Grada Splita, nakon tjedana čišćenja i sanacije, od ovog vikenda ponovno će biti otvorena glavna marjanska cesta. Građani će moći nesmetano šetati i rekreirati se na dionici od sjevernih vrata pa sve do Instituta.

Važna vijest za Splićane

Ulazak u samu šumu, međutim, ostaje rizičan. Iako nije izričito zabranjen, dopušten je isključivo na vlastitu odgovornost. Preporuka je da se šuma i dalje izbjegava, jer na mnogim mjestima i dalje prijete srušena stabla i nestabilan teren.

Otvaranjem ceste građanima se vraća važan prostor za svakodnevni život i rekreaciju, dok će potpuna sigurnost Marjana ipak zahtijevati dodatno vrijeme i nastavak sanacijskih radova.

