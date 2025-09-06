Od srpnja porasla granica za dio obiteljske mirovine, evo tko ima pravo

Dio obiteljske mirovine ne mogu dobiti svi. Tako je jedan od uvjeta da vlastita mirovina ne prelazi 80 aktualnih vrijednosti. Taj se limit opet podigao nakon što su mirovine od 1. srpnja uvećane za 6,48 posto. Ovaj dodatak na osobnu mirovinu iznosi 27 posto mirovine pokojnog supružnika. Za mnoge je to povoljnija opcija od odricanja vlastite mirovine u korist 77 posto obiteljske mirovine koju nasljeđujemo.

Dio obiteljske mirovine ne mogu dobiti svi umirovljeni udovci ili udovice. Jedan od uvjeta je da im mirovina ne smije prelaziti 80 aktualnih vrijednosti mirovine. Aktualna vrijednost mirovine povećava se dvaput godišnje, u siječnju i srpnju, a sada je opet rasla. To znači da je porastao i limit za ostvarivanje prava na dio obiteljske mirovine, piše Mirovina.hr.

Novi cenzus sada je 1.156 eura

Aktualna vrijednost mirovine porasla je od 1. srpnja, s isplatom u rujnu za kolovoz i sa zaostacima za srpanj, za 6,48 posto. Ona sada iznosi 14,45 eura pa je novi iznos najviše mirovine uz koji je omogućeno korištenje dijela obiteljske mirovine po novom 1.156 eura. Kod svakog idućeg usklađivanja, povećavat će se i ovaj cenzus. Udovac Željko, uz mnoge udovice, upozorio nas je na nepravdu jer zbog ‘previsoke’ mirovine nakon 44 godine staža nema pravo na dio obiteljske mirovine.

Dio obiteljske mirovine uz onu vlastitu koristilo je 113.359 umirovljenika na isplati u kolovozu. Većinu čine žene, dok je muškaraca svega 20.723. Najviše primatelja ima između 75 i 79 godina, a u prosjeku dobivaju 115 eura.

Najniži i najviši iznos dijela obiteljske mirovine

Dio obiteljske mirovine čini 27 posto mirovine pokojnoga supružnika uz vlastitu mirovinu. Najniži iznos određuje se u visini tri aktualne vrijednosti mirovine (ali ne više od 50 % pripadajuće obiteljske mirovine). Najviši iznos dijela obiteljske mirovine, ako je zbroj starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine i dijela obiteljske mirovine veći od 80 AVM-a, isplaćuje se u visini razlike do 80 AVM-a. Za korisnike obiteljske mirovine, određene u visini najniže odnosno najviše mirovine, dio obiteljske mirovine određuje se od najniže, odnosno najviše mirovine, pojašnjava HZMO.

Mogućnost ove isplate smanjila je broj obiteljskih mirovina, jer se za korisnika određuje ono što je za njega povoljnije. Inače, obiteljska mirovina čini 77 posto supružnikove mirovine uz odricanje od vlastite. Ipak, stvari nisu tako jednostavne, jer osim već navedenog cenzusa, postoje i drugi uvjeti. Jedan od njih je i da dio obiteljske mirovine ne mogu ostvariti umirovljenici mlađi od 65 godina.