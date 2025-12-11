Od prve polaznice do stotina stranaca: Croatica, Škola hrvatskoj jezika za strance, obilježila dvadeset godina uspjeha

U sklopu manifestacije Advent na Filozofskom svečano je obilježena dvadeseta godišnjica od osnivanja Croatice – Škole hrvatskoga jezika za strance, projekta Odsjeka za hrvatski jezik i književnost na tadašnjem Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta u Splitu. Škola je pod tim imenom djelovala do 2007. godine, kada se na ideji Croatice osniva danas međunarodno prepoznatljiv Centar za hrvatske studije u svijetu (CEHAS). Moderatorica večeri bila je prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova, i sama predavačica na tadašnjoj Croatici, danas redovita profesorica na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost.

Program je počeo uvodnim obraćanjima ključnih sudionika u formiranju Croatice. Publici je predstavljen razvojni put Škole od ideje nastale u proljeće 2004. godine, preko njezina službenog početka 17. siječnja 2005. godine do osnivanja CEHASA-a. Bez ikakvih financijskih potpora Sveučilišta i MZOŠ-a, ali uz veliki entuzijam, Škola je otvorila vrata svojoj prvoj i na nekoliko mjeseci jedinoj polaznici.

Među govornicima bili su idejni začetnik projekta prof. emeritus Joško Božanić i gđa Branka Bezić-Filipović, predsjednica splitskog ogranka Matice iseljenika Hrvatske u vrijeme osnutka Škole.

Njezina je pomoć u organizaciji, pronalasku i smještanju prvih polaznika bila presudna za opstanak i razvoj programa. Na svečanosti su bili i prvi dekan Filozofskog fakulteta prof. emeritus Josip Milat te prvi voditelj Centra za hrvatske studije u svijetu prof. u tr. zv. Boris Škvorc, zaslužni za institucionalizaciju programa i pretvaranje u samostalnu ustrojbenu jedinicu Filozofskog fakulteta. Uime prvih predavača okupljenima se obratila prof. dr. sc. Katarina Lozić Knezović. U emotivnom se govoru prisjetila izazova s kojima su se suočavali pri izradi elaborata i nabavi prvih materijala, ali i veselja rada i druženja s polaznicima.

Posebno emotivan dio programa bio je posvećen prvim polaznicima, ponajviše potomcima hrvatskih iseljenika koji su u Split dolazili učiti jezik svojih predaka. Nekima je taj korak, kako je istaknuto, postao ključan u osobnoj priči povratka i izgradnje života u Hrvatskoj. Claudia Miličević, prva polaznica Croatice, prisjetila se dana kada je s članovima svoje obitelji doputovala u Split iz dalekog Čilea, kao i trenutka odluke da zemlja njezinih predaka postane njihov trajni dom. Govorio je i prof. dr. sc. Simon John Ryle s Odsjeka za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Splitu, koji je i sam među prvim polaznicima učio hrvatski jezik u Croatici, a naposljetku je, uz poslovni, kreirao i svoj privatni život u Hrvatskoj.

Na kraju večeri prikazane su videoporuke polaznika koji nisu prisustvovali svečanosti kojoj je cilj bio izraziti zahvalnost svima koji su u protekla dva desetljeća izgradili i njegovali ovu jedinstvenu obrazovnu i kulturnu priču.

Mala Croatica, sa svega dvadesetak polaznika na godišnjoj razini, današnji je veliki Centar za hrvatske studije u svijetu Filozofskog fakulteta. Pod aktualnim vodstvom dr. sc. Josipe Korljan Bešlić danas godišnje okuplja i do 150 polaznika iz cijelog svijeta – studenata, znanstvenika i zaljubljenika u hrvatski jezik i kulturu, što ga čini jednim od najprepoznatljivijih mjesta u Hrvatskoj za učenje hrvatskoga kao stranoga jezika.