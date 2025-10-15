Od prizemlja obiteljske kuće do međunarodnog partnerstva. Splitski UHY proslavio 30. rođendan

Prošloga petka splitski ured UHY in Croatia proslavio je 30. rođendan, na kojem se okupilo više od 200 uzvanika i partnera. Tvrtka koju je 1995. godine osnovala Helena Budiša u prizemlju obiteljske kuće kao malu računovodstvenu firmu, danas je međunarodni partner UHY International, kao jedna od vodećih tvrtki u Hrvatskoj u području poreznog i poslovnog savjetovanja, revizije i EU fondova.

Uvod u rođendanski party započeo je emotivnim govorom direktorice Helene Budiše, koja se osvrnula na izazove i prepreke na samom početku karijere.

"Hvala svima od srca, zbog vas smo danas tu gdje jesmo. Sjećam se početaka kada sam kao mlada cura imala san i viziju. Baviti se onim što volim i biti dobra u tome. Zahvalna sam da sam uspjela u tom naumu, a ponajviše zbog potpore moje obitelji koja mi je oduvijek bila najjači oslonac i zbog koje sam uspjela ostvariti svoje snove. Hvala zaposlenicima i partnerima splitskog UHY-a na profesionalnosti, trudu i želji za napretkom te se nadam da je 30. rođendan početak jedne nove ere", kazala je Helena Budiša.

U filmu je prikazan Helenin poduzetnički put, još od vremena kada je nakon završenog fakulteta započela karijeru kao računovođa. U postratnoj državi u kojoj je poduzetništvo bila skoro pa nepoznanica, a žensko poduzetništvo nepostojeći pojam, pokazala je da su snaga volje i upornost jedini ispravni put. Usprkos svim poslovnim i osobnim izazovima u proteklih 30 godina, splitski UHY danas je primjer uspješne poduzetničke priče. Međutim to nije samo njihova uspješna priča, već i priča o uspjehu brojnih klijenata za koje su napisali i dobili više od 300 projekata u vrijednosti većoj od 400 milijuna eura bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Na proslavu rođendana došli su i brojni međunarodni partneri, a okupljenima se obratio i CEO UHY International, Rhys Madoc iz londonskog ureda.

"Zaista je zadovoljstvo bilo promatrati kako je naša globalna UHY mreža rasla tijekom godina, a ključni sastojak su upravo naše partnerske tvrtke. Ponosan sam na rast i razvoj splitskog ureda UHY in Croatia, s čijom sam suradnjom iznimno zadovoljan. Drago mi je da sam danas ovdje na obilježavanju okruglog rođendana našeg partnera i veseli me što ste svi došli u ovolikom broju proslaviti ovaj dan", poručio je Rhys Madoc.

