Od petka u Marmontovoj "visi" jubilarna 20. Splitska.tiramola

Jubilarna 20. "Splitska.tiramola", godišnja izložba fotografija mladih fotografkinja i fotografa, otvara se ovog petka 12. prosinca 2025. u 19 sati u Galeriji fotografije Fotokluba Split (Marmontova 5). Izložba koja traje već puna dva desetljeća od početka ima sasvim jednostavan koncept, sve izložene fotografije su snimljene u Splitu, a autori na dan otvaranja još nisu proslavili 30. rođendan.

Na natječaj koji je raspisala Udruga za promociju kulture mladih "Splitski portal" ove se godine odazvalo 38 autora/ica mlađih od 30 godina te će na izložbi biti postavljeno 62 fotografije od 22 odabranih autora/ica. Postav izložbe je ove godine birao Ivan Milas, splitski dizajner i fotograf, diplomant dizajna novih medija na Umjetničkoj akademiji u Splitu, koji i sam aktivno izlaže još od studentskih dana.

"Splitska.tiramola" i ovog puta ima humanitarni karakter, jer sve fotografije s izložbe prodavat će se na 24. humanitarnoj akciji "A di si ti?" udruge "MoSt", na splitskoj Rivi 13. prosinca 2025., u sklopu koje se već tradicionalno u mjesecu prosincu prikuplja pomoć za korisnice/ke, te za uređenje i opremanje prostora Centra za beskućnice/ke.

Izložba se u Fotoklubu Split može pogledati do 24. prosinca, a dio je "Redovnog godišnjeg programa udruge Fotoklub Split za 2025." koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova. Izložba je realizirana uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Grada Splita, Županijske lučke uprave, LOCASTIC doo i Beta&Co.