Od njujorškog jazza do Chopina: Dva klavirska svijeta u Hrvatskom domu

U Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u Hrvatskom domu Split u iduća dva tjedna možemo se susresti s dva iznimna pijanista, potpuno posvećena klaviru, koji progovaraju posve različitim estetikama. Hila Kulik, koja stiže iz srca New Yorka, donosi jazz prožet swingom, soulom i liričnim improvizacijama, dok Antonio Di Cristofano oduševljava najpoznatijim i najugodnijim klasičnim skladbama romantizma, koje u klavirističkom kanonu uživaju status zlatnih komada koji se slušaju s lakoćom.

Hila Kulik Trio – 29. studenog

Izraelska pijanistica, skladateljica i aranžerka Hila Kulik nastupa sa svojim trijom, u kojem su basist Josh Ginsburg i bubnjar Marc Michel, donoseći glazbu s njezinog debitantskog albuma More Than a Change (2023, MishMash). Album, snimljen u New Yorku, donosi spoj modernog jazza i klasične tradicije improvizacije te je hvaljen zbog svježine, elegancije i emocionalne dubine.

Na koncertu će izvesti skladbe s albuma, uključujući njezine autorske kompozicije i obrade klasika poput Wonderove Overjoyed te Wonderful World. Publika tako može očekivati širok dinamički raspon — od nježno ispisanih melodijskih linija do energičnih, ritamski vibrantnih pasaža. Kulik spaja jazz, swing, soul i latino ritmove, s diskretnim naznakama klasične glazbe, utjecaja Chopina i funkcionalnošću funk elemenata. Njezine izvedbe odlikuju se melodičnošću, dinamikom i profinjenim osjećajem za liričnost, a publiku vodi kroz glazbu koja nosi univerzalnu poruku slobode i povezanosti među kulturama.

Antonio Di Cristofano – 4. prosinca

Talijanski pijanist Antonio Di Cristofano oduševljava interpretacijama klasičnih majstora romantizma, a za svoj splitski recital odabrao je pravu poslasticu za ljubitelje pijanističke literature. Program uključuje Schumannovu Arabesku u C-duru, Brahmsove Balade op. 10, Rahmanjinovljevu Elegiju i Preludij, Lisztovu sugestivnu Dolinu Obermann te Chopinovu monumentalnu Polonezu-fantaziju op. 61.

Riječ je o djelima koja u klavirističkom kanonu uživaju status zlatnih skladbi – opće su omiljena, široko prihvaćena i slušaju se s lakoćom, a istodobno omogućuju interpretima da pokažu punu širinu umjetničkog izraza. Cristofanove izvedbe spajaju tehničku preciznost, pjevnu liniju i duboku emotivnu izražajnost, vodeći publiku kroz ljepotu i intimnost klavirske glazbe i trenutke čiste glazbene poezije.

Izvedbe su na programu:

29.11.2025. u 20:00 — Hila Kulik Trio

04.12.2025. u 20:00 — Antonio Di Cristofano, klavir

Cjelokupni raspored koncerata dostupan je na službenoj stranici Hrvatskog doma Split www.hdsplit.hr.