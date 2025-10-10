Od nedjelje novi način ulaska u Hrvatsku: Donosimo detalje

Od 12. listopada na graničnim prijelazima s Hrvatskom počinje se primjenjivati elektronički sustav kontrole ulaska državljana trećih zemalja na teritorij Europske unije. Pri prvom ulasku u Schengenski prostor uzet će im se biometrijski uzorci, koji će se pohranjivati u baze podataka pa bi sigurnosne provjere trebale biti brže i učinkovitije.

Policija navodi da je prikupljanje biometrijskih podataka jednostavan i lako razumljiv postupak, a provodi se skeniranjem oka i uzimanjem otisaka prstiju, piše HRT.

"Kada dođe državljanin treće države i kada se izvrši skeniranje putne isprave, sustav će sam prepoznati o kojoj je državi se radi te će na jeziku te države i zvučno i tekstualno putnik biti upoznat kako treba postupati", objašnjava Krešimir Vidović, pomoćnik načelnika za graničnu kontrolu GP-a "Bajakovo".

U prvome mjesecu uvođenja novoga sustava kontrole granične službe će, prema procjenama, provoditi dvosatne procedure prikupljanja biometrijskih podataka. I tako u svakoj smjeni. Registriranje u sustav počet će istodobno na svim graničnim prijelazima.

Vozači koji ulaze u Hrvatsku uglavnom su upoznati s ovom novinom:

"Spremni smo na to. Samo ne znam kako će poslije biti registracija lica, da li putem kamere ili opet pasoš."

"Čuo sam nešto, da će biti neko skeniranje očiju, prstiju i tako... Vjerujem da će biti u početku velike gužve."

"Gužve će sigurno biti veće, ali vjerojatno u nekoj perspektivi kad sistem profunkcionira i kada ne bude bilo potrebe za ovakvom identifikacijom, onda će vjerojatno biti bolje."

Vozači autobusa pozdravljaju nove sigurnosne provjere na ulazu u Schengenski prostor.

"Prava stvar. To će ubrzati stvari. Jednom, znači, slikaš i to je to... Ići će brže i autobusi i kamioni i sve će ići brže", kaže jedan vozač.

Na graničnom prijelazu Bajakovo u putničkom prometu ovih dana nema duljih čekanja. Da bi tako i ostalo, 12. listopada počinje postupna primjena sustava Entry/Exit.

"Sigurno da će doći do određenog povećanja trajanja granične kontrole, ali ne očekujemo posebne gužve", kaže Vidović.

Među glavnim razlozima uvođenja biometrijskog nadzora navodi se sprječavanje ilegalnih migracija te povećanje sigurnosti bilježenjem datuma ulaska svakog putnika u Schengen i izlaska iz njega. Potpuna primjena sustava Entry/Exit počet će 10. travnja 2026.