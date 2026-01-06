Od "Musk je iz Republike Srpske" do "Srba je bilo milijardu": Kako su izjave Jovanke Jolić postale viralni fenomen

Mnoge je iznenadila vijest o smrti Jovanke Jolić, poznate figure na društvenim mrežama i česte gošće alternativnih medijskih platformi. Prema dostupnim informacijama, preminula je 4. siječnja, a sahrana će se održati 10. siječnja na groblju Lešće.
Poznata po teorijama zavjere i kontroverznim istupima
Jovanka Jolić u javnosti je bila najprepoznatljivija po promoviranju različitih teorija zavjere, koje su se najčešće odnosile na djelovanje tzv. "duboke države". U svojim nastupima i javnim obraćanjima iznosila je tvrdnje o navodnim globalnim strukturama moći za koje je smatrala da imaju snažan i negativan utjecaj na politička i društvena zbivanja
U nastavku vam donosimo samo neke od njenih izjava koje su zabilježene u medijima i društvenim mrežama.
Deset najviralnijih izjava i tvrdnji
"Elon Musk? On je iz Republike Srpske, ako se ne varam."
Tvrdnja koja je postala globalno prepoznatljiv regionalni meme, prepričavana kao dio njezina nastupa u formatu Balkan Info.
"Negdje sam pročitala da je mijenjao ime i prezime… Nije mogao uspjeti ako ne promijeni ime i prezime."
U tom prepričavanju "dokaz" se svodi na "negdje sam pročitala", bez provjerljivih izvora.
"To znači da pripada plemenu koje mijenja imena i prezimena kad ide iz jedne države u drugu."
Još jedna rečenica iz istog niza tvrdnji o Musku, kojom se gradi konspirativni okvir.
"Srbi su najstariji narod na svijetu, sve ostalo su lupetanja!"
Vreme ovu rečenicu navodi kao naslov jednog od sadržaja Balkan Infa u kojem je Jolić redovita gošća.
"Milorad Dodik nije Dodik nego Dodig, kripto-Židov."
Jedna od najkontroverznijih rečenica koja se citira u kontekstu njezinih istupa, uz dodatne tvrdnje o "savjetnicima" i zavjerama.
"I to mora javno da se kaže."
Navodi se da velik broj njezinih izjava završava upravo ovom rečenicom – kao svojevrsnim "pečatom" nastupa.
"Ljudi ne znaju da je Srba bilo milijardu."
Među "biserima" se izdvajala i ova tvrdnja, dostupna u viralnim TikTok isječcima.
"Ratovali smo s Kinezima, kad su nas u Tartariji istrijebili."
U istom kontekstu spominje se i ova rečenica, koja kombinira pseudo-povijest i fantastične konstrukcije.
"Kinezi su počinili najveći genocid nad srpskim narodom."
Treća tvrdnja iz istog seta viralnih navoda.
"4.874 srpska vojnika 1916. godine na Krfu… primilo je cjepiva… i svi su umrli. … Znači, oni su pobijeni."
Ova tvrdnja završila je i u fact-check obradi: objavljen je transkript viralnog isječka i navod je ocijenjen netočnim.
