Preminula Jovanka Jolić

Kontroverzna zvijezda društvenih mreža

Mnoge je iznenadila vijest o smrti Jovanke Jolić, poznate figure na društvenim mrežama i česte gošće alternativnih medijskih platformi. Prema dostupnim informacijama, preminula je 4. siječnja, a sahrana će se održati 10. siječnja na groblju Lešće.

Poznata po teorijama zavjere i kontroverznim istupima

Jovanka Jolić u javnosti je bila najprepoznatljivija po promoviranju različitih teorija zavjere, koje su se najčešće odnosile na djelovanje tzv. "duboke države". U svojim nastupima i javnim obraćanjima iznosila je tvrdnje o navodnim globalnim strukturama moći za koje je smatrala da imaju snažan i negativan utjecaj na politička i društvena zbivanja, piše Srbija Danas.

Dio njezinih istupa izazivao je burne reakcije i kritike, osobito kada bi u kontekstu zavjera spominjala različite institucije i skupine ljudi. Zbog takvih navoda, njezine su se izjave našle i pod povećalom organizacija i portala koji se bave provjerom činjenica i razotkrivanjem dezinformacija.

Od "Musk je iz Republike Srpske" do "Srba je bilo milijardu": Kako su izjave Jovanke Jolić postale viralni fenomen

Nastupi bez uredničkog propitivanja

Prema dostupnim informacijama, Jolić se najčešće pojavljivala kao gošća na alternativnim medijskim kanalima i platformama, gdje je imala prostor iznositi svoje teorije široj publici, često bez uredničkih ograničenja ili kritičkog preispitivanja iznesenih tvrdnji.

U javnim nastupima Jovanka Jolić se predstavljala kao povjesničarka umjetnosti, no u dostupnim izvorima nema potvrđenih podataka o njezinu formalnom obrazovanju ili akademskoj karijeri. Nije navedeno koji je fakultet završila niti postoje provjerljive informacije o njezinu profesionalnom radu u području povijesti umjetnosti, što je dio javnosti navodilo na sumnje u njezine kvalifikacije i kredibilitet, javlja Srbija Danas.

Posljednji ispraćaj 10. siječnja

Kako se navodi, posljednji ispraćaj Jovanke Jolić održat će se 10. siječnja na groblju Lešće. Uzrok smrti zasad nije službeno objavljen.

