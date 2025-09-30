Od Makarske do vrha Ustavnog suda: Pogledajte bogatu imovinu mladog Frane Staničića. Uspio je uštedjeti gotovo 200.000 eura

Novi predsjednik Ustavnog suda je zagrebački profesor pravnih znanosti, ustavni sudac Frane Staničić. Na tu je dužnost izabran danas, a na dužnost će, kao i njegova zamjenica, stupiti 13. listopada, kada mandat istekne dosadašnjem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću i njegovom zamjeniku Mati Arloviću.

Staničić je svoju imovinsku karticu na stranicama Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa objavio u siječnju, piše Jutarnji list.

U njoj stoji da njegova mjesečna plaća iznosi 4362,66 eura neto. Imao je i dodatne jednokratne prihode od 2000 i 5453,88 eura.

Kada je riječ o nekretninama, Staničić je u imovinskoj kartici naveo da posjeduje stan u Zagrebu površine 92,8 metara četvornih, procijenjen na 280.000 eura; garažu u Zagrebu veličine 16,7 metara četvornih vrijednu 20.000 eura, suvlasnik je kuće u Baškoj Vodi površine 101 metar četvorni, procijenjenu na 240.000 eura, a ima i građevinsko zemljište i nekoliko livada u Omišu i okolici ukupne vrijednosti oko 119.000 eura.

Od pokretnina je u imovinskoj kartici naveo automobil Mazda CX5 iz 2022. vrijedan 30.000 eura, koji je u njegovom vlasništvu, te Opel Astru iz 2021. u vlasništvu njegove supruge. Taj je automobil procijenjen na 16.000 eura.

Također je vlasnik 63 dionice Hrvatskog Telekoma, a supruga mu je vlasnica 200 dionica Societe Generale S.A. te trezorskih zapisa Ministarstva financija RH. Ukupna štednja mu iznosi, prema podacima u imovinskoj kartici, 192.728 eura, piše Jutarnji list.