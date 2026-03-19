Od Kičeva do Žrnovnice: Životna priča Pegule iz "Velog mista"

Preminuo je Mladen Barbarić, glumac kojeg će publika zauvijek pamtiti kao Pegulu iz kultne serije „Velo misto“. Njegov odlazak označio je kraj jedne prepoznatljive glumačke prisutnosti, a u nastavku se prisjećamo dijelova intervjua koji je prije nekoliko godina dao za Dalmaciju Danas, u razgovoru s Darijom Bujas.

Barbarić je u tom razgovoru govorio o svom djetinjstvu i obitelji, otkrivši kako je rođen 1953. godine u Kičevu u Makedoniji, gdje je njegov otac Vinko, partizan, službovao nakon rata. Obitelj se selila kroz više gradova, od Leskovca i Niša do Beograda, da bi se otac nakon umirovljenja vratio u rodnu Žrnovnicu, gdje je i Barbarić kasnije pronašao svoj mir.

Ljubav prema glumi, kako je ispričao, javila se još u djetinjstvu, mnogo prije srednje škole. Prve korake napravio je u amaterskim kazališnim skupinama, a kasnije je završio Fakultet dramskih umjetnosti u klasi Milenka Maričića. Prije „Velog mista“ ostvario je niz uloga, osobito u Novosadskom kazalištu, no upravo mu je kazalište, naglašavao je, uvijek bilo draže od filma.

Uloga Pegule došla je nakon što ga je redatelj Marušić primijetio u kazališnim predstavama i prepoznao kao idealan izbor za lik koji će obilježiti njegovu karijeru. Barbarić je isticao kako mu ta uloga nikada nije predstavljala teret, već dio identiteta koji se snažno povezao s publikom.

S posebnim emocijama prisjećao se snimanja „Velog mista“, ističući kako je cijeli proces bio iznimno zanimljiv, a osobito scene nogometa koje su mu bile bliske zbog ljubavi prema Hajduku. Atmosferu na setu opisivao je kao zajedništvo jedne velike i profesionalne klape, a suradnju s kolegicom Zdravkom Krstulović kao izuzetno profesionalnu.

O Miljenku Smoji govorio je s poštovanjem, iako je, kako je rekao, Smoje rijetko dolazio na snimanja. Cijelo iskustvo „Velog mista“ opisao je kao lijepu i važnu epizodu u svom životu, nakon koje se ponovno posvetio kazalištu, radeći i na predstavama Filipa Šovagovića.

Posebno mjesto u njegovu životu imala je Žrnovnica, u koju se rado vratio iz velikih gradova. Govorio je o ljepoti tog „malog mista“, o uspomenama na djetinjstvo, balote, kupanje i plesnjake u Stobreču, ali i o snažnoj povezanosti s obitelji, osobito s djedom Tadijom, po kojem je dao ime svom sinu.

U razgovoru nije nedostajalo ni humora, pa se kroz smijeh prisjetio i legendarnih scena iz „Velog mista"

Manje poznato, Barbarić je imao i veliku ljubav prema slikarstvu. Isticao je kako mu je slikanje predstavljalo odmor i način aktivnog života, a iako nije imao ambicije za samostalnom izložbom, sudjelovao je na grupnim izložbama u Hrvatskoj i regiji.

Na kraju razgovora posebno je do izražaja došao njegov očinski ponos. Govorio je o sinu Vuku Tadiji, doktoru lingvistike, ističući koliko mu znači obitelj i koliko ga raduje njegov uspjeh.

Upravo ta kombinacija skromnosti, topline i iskrene ljubavi prema životu i ljudima činila je Mladena Barbarića posebnim – i na sceni i izvan nje.

